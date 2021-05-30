【2021年6月星座整體運勢】巨蟹貴人相助偏財運，獅子享收成好時機

本月是雙子座的月份，太陽進入雙子座到6/21號，雙子座的能量告訴我們，這個期間是可以廣泛學習，並且小心注意訊息來源的好時機。

牡羊座： 集中火力，能使你獲得想要的結果

本月好運指數：★★★★☆

【整體運勢】這段期間你有著很強烈的動力能專注把一件事情做好，請把這力氣放在最重要的事情上，戰力不要分散，你就能得到你想要的結果。

【愛情運勢】有伴侶的人需要一起面對問題而加速腳步處理，對你們的感情才有幫助。沒伴侶的人，此段期間會忠於了解自己的心意而急著想確定關係。

【財富運勢】適合短線投資進出，並且將資源都放在同一個地方會比較有利。

金牛座：剛柔並濟是最強大的力量

本月好運指數：★★★★★

【整體運勢】你會充滿動力與準確的直覺去進行一切，然而就算遇到困難也能安然無恙的處理與解決，這是一個越愉悅就能越冷靜幸運的期間，然而很有趣的是，你的行動比大腦快，卻依然美妙的完成一切困難的事情。

【愛情運勢】有伴侶的人，會有很深刻的交流，充滿著無法形容的親密。沒伴侶的人，不管是否有喜歡的人，都會很滿意現在的生活。

【財富運勢】財運亨通，非常有把握的進行投資而不會覺得畏懼。

雙子座：以一種臣服的情緒，接受難以接受的事實

本月好運指數：★☆☆☆☆

【整體運勢】這張牌告訴我們，沒有最低只有更低！意思代表反正已經到了這一步你也沒什麼好害怕失去，你的心智甚至已經臣服於這樣的狀況而不覺得痛苦。

【愛情運勢】有伴侶的人，反正問題已經很清楚呈現出來了，不如趁這個時候解決，或許會得到你意想不到的結果。

【財富運勢】有可能損失財物，但這會讓你以後對於這樣的損失更加小心，算是得到一個教訓吧。

巨蟹座：人際關係良好，有許多社交的機會能帶來不錯的好運

本月好運指數：★★★★★

【整體運勢】這段時期的你會有很多貴人相助，人際關係特別良好，也會接收到很多人的邀請與注目，這是一張很適合多認識人進行社交的時刻，如果你平日很宅，勸你這個時候多出來與人接觸會有意想不到的好處。

【愛情運勢】有伴侶的人，會享受愛情帶來的樂趣與享受彼此的熱情，沒伴侶的人，會有不錯的異性緣，請好好把握。

【財富運勢】有非常不錯的偏財運，尤其是在人際關係上的關係會帶來很大的幫助。

獅子座：怎麼收獲怎麼栽，收成的好時機

本月好運指數：★★★★★

【整體運勢】先前努力的事物，終於走到現在有了實質上的收獲，這是你一步一腳印耕耘的結果，並且逐漸累積良好的口碑，雖然低調，卻是很實在的。

【愛情運勢】有伴侶的人，彼此在生活上互相扶持，平凡中的幸福是累積來的默契。沒伴侶的人，很清楚知道自己要什麼，會認真尋找匹配的對象。

【財富運勢】財運佳，穩定的投資都能賺錢，會有一筆豐厚的收入進口袋。

處女座：新的發現，回歸充電時期

本月好運指數：★★★☆☆

【整體運勢】這是一個學習的好時機，暫時拋開以前的成見，當個全新的你會讓你學習到以前沒有想過的知識，雖然目前不會有立即的幫助，卻能讓你打開新的領域。

【愛情運勢】有伴侶的你，很理性的了解與伴侶之間的問題在哪，並不急著解決。沒伴侶的你，有著談天說地的親密好朋友，但也只限於如此。

【財富運勢】沒有明顯的好財運，一切都還是未知數，但此周學習理財的知識能讓你後續看漲。

天秤座：穩當的往目標邁進！

本月好運指數：★★★★☆

【整體運勢】有計畫的執行著眼前的目標，專注的完成手上的事物，所有的事情都按照所安排的那樣順利進行，雖然還沒有辦法立刻看到成果，但是這是一個必經過程，持續穩定的往你想走的方向進行。

【愛情運勢】感情上與伴侶有著良好的默契。沒伴侶的人忙於工作就不是太在乎異性緣了。

【財富運勢】會有應得的收入入袋，這是你努力的成果。

天蠍座：理性或許能幫助你釐清想法，但也別過火了！

本月好運指數：★★★☆☆

【整體運勢】這段期間不管是實際生活上或心靈層面上，你會遇到各種覺得不公平待遇的衝突需要你仔細思考如何決定才是雙贏的局面。但往往你認為的公平是很表面的對價關係，這時期要你學習公平的意義是很廣泛的。

【愛情運勢】有伴侶的人，趁這段期間將不滿的地方做個約法三章吧，你會變得很理智的跟對方溝通。沒伴侶的人，想清楚自己的對象需要的客觀條件，對你未來的愛情之路有幫助。

【財富運勢】財運在你長期的佈局下，是穩定的收入，這陣子對你來說是很能評估各種利益的狀態，適合進行需要思考的投資。

射手座：情感交流的好時機，特別感性有包容力

本月好運指數：★★★★☆

【整體運勢】你會覺得這段期間的你是比較感性的，對身邊的人也比較願意包容容忍，情緒上是很平穩愉快的，但也會顯得較沒動力去做一些拚搏的事情，挺安逸卻缺乏企圖心的，不如趁這段期間跟身邊的人培養感情或許是更好的選擇。

【愛情運勢】有伴侶的你，會跟另一半感情特別甜蜜沒有壓力的享受，沒有伴侶的你，會有機會跟喜歡的人一起做開心的事情，是增進感情的好時機。

【財富運勢】會找到讓你滿意的投資物件而蠢蠢欲動想花錢投資，但要小心只是表面的優勢，還是要多多小心才行。

摩羯座：穩健踏實的起步，是成功的前奏曲

本月好運指數：★★★★☆

【整體運勢】你有清楚的規劃與目標，雖然正在起步的階段，但你很清楚知道自己所要的，而從這個方向準備努力，是一個很穩健的開始，就容易有成果。

【愛情運勢】有伴侶的人，你們會一起進行許多規劃未來的事物，而感到安心。沒伴侶的人，會想要找一個穩定的對象定下來而開始努力經營自己。

【財富運勢】有一些閒錢想開始投資的你，會有具有潛力的投資標的與投資機會，可以好好把握。

水瓶座：事倍功半的壓力讓人喘不過氣！

本月好運指數：★★☆☆☆

【整體運勢】覺得受拘束被壓抑著，忙得團團轉卻覺得自己忙得很沒品質，無法暢快地做想做的事情而感到鬱卒，但又沒辦法抗爭覺得迫於無奈而感到灰心。這個時期最好不要強出頭，沉潛是最好作法。感情上有伴侶的人會開始發現以前視而不見的問題，如今還是形成了彼此感情莫大的壓力源。

【愛情運勢】沒伴侶的人不要因為寂寞想擺脫單身而濫竽充數比較好。

【財富運勢】財務壓力很大，有一種被錢壓得喘不過氣來的感覺，其實並非真的缺錢，而是對於金錢的運用過於自信造成的周轉困難的狀態。

雙魚座：理所當然地享受豐足

本月好運指數：★★★★☆

【整體運勢】會有很多意料之外的吃喝玩樂的邀約，心情也會特別放鬆的參與活動，特別覺得有些小小的好運會讓人挺雀躍的，但要小心過度的玩樂會破壞正事，還是得斟酌點。

【愛情運勢】有伴侶的人，很適合安排出遊約會有助於感情升溫。沒伴侶的人，會跟很多異性有交流的機會。

【財富運勢】有不錯的小偏財運，但並非長期的投資。

澤誼的人參青紅燈

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