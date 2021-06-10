【塔羅測驗】時來運轉！我的夢想達成率有多高？

▲時來運轉！我的夢想達成率有多高？現在請依照你的第一印象，選一張你最喜歡的塔羅牌吧！（圖／偉特糖塔羅by黃咪子、大寶咪文創提供）

在你的心中一直有未完成的夢想嗎？總是不知道什麼時間點可以實現它，有時候在不知道如何決定的這個當下，不妨就讓命運帶領你到正確的那個瞬間吧！快來測孟小靖老師的塔羅占卜，現在請依照你的第一印象，選一張你最喜歡的塔羅牌吧！

選A的你：

夢想達成率63%》「群策群力」 在我們生活之中，若有人給予我們協助及幫忙，也許就能幫我們看清很多自身思考上的盲點，更加清晰的看清楚前行道路，現在你要達成你的夢想，就必須找到志同道合的好伙伴。每個人在不同的角色與位置上，也就能集合眾人之力圓夢！

●幸運色《溫和綠》：親近自然是一種溫和的態度，敞開心胸能體驗更多可能與豐盛！

選B的你：

夢想達成率99%》 「時機降臨」 你還不起身動作？現在就是你完成夢想的好時機！想了很久的事情，這個時刻就是要來完成它啊！在天時、地利及人合都到位的時間點，就差你的起心動念了，本來人生就是一場旅行，就因為有這些冒險才顯的有趣，就為自己勇敢一回吧！

●幸運色《亮麗黃》：自信就是你最好的穿搭，洋溢著喜悅將為你帶來美好的祝福！

選C的你：

夢想達成率87%》 「慢工細活」 沒有人說夢想的完成，一定是一瞬間就全部達成！你已經在往成功的路上前進了，一步一腳印的去體驗與感受，慢慢的累積下來，一個部份、一個階段、一個獲得，這些過程將打穩你的基礎，像是堆積木一樣，終究會看到你所打造的城堡！

●幸運色《粉嫩藍》：相信內心的智慧直覺，在捨得之間學習看清並擁有嶄新的生活！

選D的你：

夢想達成率75%》 「重新調整」 是不是在完成夢想的路上，現在有點卡關了！沒關係，本來在成功的路上任何人都會跌跤，我們也可能被一些挫折所打倒，但這些都會成為你未來圓夢的養分，在錯誤與失敗中療癒自己，能夠順利的跨越過去，邊做邊修改才能成就最好的！

●幸運色《耀眼紅》：每個時刻都能得到最大的支持，樂於跟人分享自身滿滿能量！

文章來自《塔羅事典-孟小靖的塔羅博物館》

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