【塔羅測驗】金運翻倍賺！未來我的投資秘訣是什麼？

▲金運翻倍賺！未來我的投資秘訣是什麼？現在請依照你的第一印象，選一張你最喜歡的塔羅牌吧！（圖／轉命師星座塔羅牌 FateShifters Tarot提供）

當多元振興恢復經濟節奏變快，全球的景氣也慢慢復甦之中，接下來該怎麼樣面對這樣的新浪潮，要怎麼做才會讓你的投資翻倍賺，又有什麼投資秘訣呢？現在就透過孟小靖老師塔羅牌的占卜測驗，跟隨你的直覺，請依照你的第一印象，選一張你最喜歡的塔羅牌吧！

選A的你：金運翻倍賺指數 ★★★★★

投資秘訣：「眼光獨到，下好離手」 這個投資好像可以做，那個投資也不錯！現在的你，的確看到很多不同面向的投資商機，還真的這些標的物都能成為你的投資計畫。只能說你的眼光真的很不錯啊！這些產業的確在未來可能可以發光發熱，雖然全球一片不景氣的聲浪之中，還是有能獲利的企業。這些就是能投資為你帶來成長的，所以可以開始把重心放在這上面了，準備大鳴大放囉！

選B的你：金運翻倍賺指數 ★★★☆

投資秘訣：「臨危不亂，安常處順」 不用太過躁進，以靜制動才是你的最高指導原則。在未來你一定會收到很多各形各色的資訊，擾動著你的心智，這些投資誘惑每個都令人覺得心癢癢，也好像每個都是獲利長虹的績優股。但是真的是這樣嗎？還是只是包括著糖衣的毒藥，小心謹慎的判斷這些資訊的來源是否正確，更需要旁敲側擊地了解市場走向，才能讓你的投資走得長遠安穩。

選C的你：金運翻倍賺指數 ★★★★

投資秘訣：「群策群力，合作無懈」 也許先前的你，在投資上不太願意跟人合作，但是在目前這個時局，可能要思考一下這個方向了。所謂的合作不單單只是在資金上的運籌帷幄，很多時候是彼此的資訊交流，還有觀點的分享。在這些互動的過程之中，不但能得到很多不一樣角度的分析，更重要的是也能檢視一下自己的投資邏輯是否正確，以免掉入盲點而不自知，旁觀者才能看更清啊！

選D的你：金運翻倍賺指數 ★★★★☆

投資秘訣：「生機勃勃，前途似錦」 是不是已經平靜好一陣子，現在可是你大展拳腳的好時機，早就已經觀察好一些自己想要投資、標的物的方向了吧！先前都不能動，也等於是讓自己先充充電，待機運一到位，就可以讓你的投資一飛衝天，讓你獲利不少，這段期間為自己所做的功課，都是一份能量的滋養。請放心，未來就按照你的計劃前進，會為你帶來很多成功的甜美果實喔！

文章來自《塔羅事典-孟小靖的塔羅博物館》

想了解更多塔羅牌：塔羅事典FB粉絲團

★孟小靖老師塔羅作品：《璀璨童話：寶石公主塔羅牌》、新手入門推薦書《塔羅事典》

洞悉塔羅‧點亮人生《塔羅思維》商周出版

讓我們一起理解問題看清事實，探尋內心找回真相！

【看更多請到博客來】