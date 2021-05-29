2021年5/31~6/6十二星座塔羅運勢：獅子吃苦當吃補，射手容易禍從口出

美好的假日總是稍縱即逝，要回到工作崗位上懶洋洋提不起勁，這個禮拜又將面對什麼挑戰呢？先來跟塔羅老師Miki偷瞇一下這星期的星座塔羅運勢，幫自己打打氣準備迎戰囉！

牡羊座：權杖騎士逆－容易因為太過自滿而判斷錯誤，要記得多聽聽身邊過來人的勸告。

貴人星座：雙子座

小人星座：魔羯座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期牡羊座的朋友們一來對自己的自信可能太多了，導致做決定可能會不夠客觀，再來就是低落的行動力也沒辦法實踐自己的想法，很容易變成空畫大餅。

工作：

容易因為沒有行動力而拖延原本的計畫，也因為自我意識太重而聽不進去他人的意見。建議牡羊座的朋友們能夠稍微退讓一點，多聽聽他人的想法再來評估吧。

感情：

這星期牡羊座的朋友們脾氣較為暴躁，對另一半也是耐性缺缺。單身的朋友們若是有想告白的對象也容易碰釘子，建議能夠先觀察清楚再下手。

金牛座：戀人正－心情和諧愉快的一週，尤其在感情方面更如魚得水，凡事也進行得順利。

貴人星座：天蠍座

小人星座：水瓶座

性慾指數：●●●●○

整體：

金牛座的朋友們這星期無論做什麼都是非常順遂的，人際關係也經營得很好喔。就算有什麼困難也都能夠迎刃而解，不需要擔心太多。

工作：

這星期如果有什麼合作案要談，都會很順利喔！如果是一般工作上，與同事之間的相處會很和諧，工作也會得心應手。

感情：

戀人牌就是感情牌的代表牌，也就是說金牛座的朋友們這星期感情運是非常好的。有戀人的人會跟另一半相處得很融洽，單身的人也有機會邂逅到理想情人喔！

雙子座：權杖二逆－一些比較天馬行空、不切實際的想法容易讓一切的發展走下坡。

貴人星座：射手座

小人星座：雙魚座

性慾指數：●●○○○

整體：

雙子座的朋友們這個星期可能會有一些較為不切實際的想法，要是將這些想法帶入現實生活，可能會讓實際上的情況走下坡喔！

工作：工作上要踏實一點，不要因為受他人影響或是受自己的想法影響而衝動的往火坑裡跳。如果有工作上的選擇要更小心謹慎，能夠多聽有幫助的長輩的話更好。

感情：

雙子座朋友們的情緒起伏本來就比較大，尤其在一些環境的轉換中可能會更明顯。建議不要把自己心中過多的情緒帶給對方，造成對方的壓力喔！

巨蟹座：聖杯騎士逆－行為舉止不夠穩重，容易讓人覺得虛偽或做作，還是要適可而止。

貴人星座：魔羯座

小人星座：雙子座

性慾指數：●●●○○

整體：

巨蟹座的朋友們這個星期對待他人的態度比較極端，要不就是濫好人，要不就是較為冷漠的，且容易與人溝通不良，需要多加留意喔！

工作：

這週巨蟹座的朋友們思緒沒有辦法像上週那麼清晰，很容易想些有的沒有的，被情緒影響到思路，要留意不要因此而影響到工作喔！

感情：

這星期巨蟹座的朋友們容易與對方爭吵，甚至與人溝通不良，也要注意比較容易有桃色糾紛，可能會引起雙方的不愉快喔。

獅子座：吊人正－雖然遇到困難，卻可以發揮吃苦當吃補的精神，調整心態面對一切。

貴人星座：水瓶座

小人星座：天蠍座

性慾指數：●●○○○

整體：

獅子座的朋友們這星期可能會面臨到一些很困難的關卡，但請將這當作一個過渡期，吃苦當作吃補，捱過了就是海闊天空！

工作：

這週獅子座的朋友們也許會面臨到許多問題需要靠恆心與毅力去克服。建議獅子座的朋友們要有耐心一點，因此只要忍過去就會沒事的唷！

感情：

這星期在情感上可能會感受到委屈，但請調整自己的心態，付出不一定就是吃虧唷！必要時也不要只是光會忍耐，適時溝通是好的喔！

處女座：寶劍六逆－情緒容易失控，影響到正事的進行，需要多加留意情緒管理。

貴人星座：巨蟹座

小人星座：射手座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期處女座的朋友們情緒較容易失控，當情感淹沒了理智，對於應該有的正確判斷就會產生影響而有所偏頗，建議處女座的朋友們要多加留意。

工作：

有可能會與他人溝通不良，或是工作遇上了沒辦法解決的阻礙。虛心請他人幫忙並不是壞事，好好的解決問題最重要。

感情：

容易感到不滿足，與情人也有溝通不良的狀況發生，又加上處女座朋友們這星期情緒較不穩定，更容易與另一半爭吵，建議各位要好好控制自己的脾氣，遇到問題先冷靜一下。

天秤座：聖杯三逆－在團體生活中沒有辦法真正融入其他人，感覺較為孤單的一週。

貴人星座：牡羊座

小人星座：處女座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期對一直都很看重人際關係的天秤座朋友們來說，會有點反差。可能會有那種無法融入其他人的感覺，出現與他人溝通不良的狀況，與朋友之間也似乎隔了道無形的牆，心裡會有點被影響喔。

工作：

如果是跟他人合作要當心，可能有無法溝通或是有小團體的狀況。這星期反而自己默默地將事情做完，就不會出什麼意外。如果有同事想要拉小團體等等，也要留意一下，不要隨意跟人家樹敵喔。

感情：

要留意是否有第三者的出現，有可能是同個生活圈，雙方都早已認識的朋友。溝通不良或是感情太過平淡、沒有新的刺激也是彼此之間的問題，不應該被忽略喔！

天蠍座：金幣騎士逆－上星期的穩定到這星期卻有點偏差了，可能會因為投機而失去更多。

貴人星座：處女座

小人星座：牡羊座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期天蠍座的朋友們反而比較容易情緒不穩定，很容易因為自己的情緒起伏影響到正事，與他人的相處也很容易有溝通不良的狀況發生。

工作：

天蠍座的朋友們這星期工作上會比較不穩定，容易感情用事，在工作上就比較容易有狀況，建議各位還是得公私分明，是非要分清楚。

感情：

太過情緒化對於感情也是不穩定的，尤其在金錢部分，可能會因為有些狀況而讓彼此的相處不開心，建議還是得讓財務狀況穩定一點才能夠穩定感情。

射手座：寶劍隨從逆－容易有禍從口出的問題，與他人之間的溝通也容易產生誤會。

貴人星座：天秤座

小人星座：金牛座

性慾指數：●●○○○

整體：

射手座的朋友們這星期思緒並不是很清楚，頭腦容易因為一點小事情就塞車，又加上本來就容易衝動，情緒容易煩躁。這時後要小心千萬不要以言語中傷無辜的人喔！

工作運：

這星期工作運方面並不是很理想，還是低調一點，對於接受到的資訊要再處理的時候要更謹慎，不要照單全收喔。

感情：

由於與他人之間的溝通也容易產生問題，情緒來的時候容易口不擇言，小心中傷了對方，等到發現之後已經來不及了唷！

魔羯座：隱者正－心情適逢低潮期，想要低調行事的一週，人際上也較為冷淡。

貴人星座：雙魚座

小人星座：獅子座

性慾指數：●○○○○

整體：

魔羯座的朋友們這星期會比較想要低調行事，喜歡一個人靜靜地做事情。建議魔羯座的朋友們能夠趁這時間多思考些對自己有益的事情喔！

工作：

魔羯座的朋友們這星期比較適合獨立作業，或是選擇盡量不要與人群接觸的工作會比較妥當。如果是跟知識有關的工作，這星期會非常順利，收穫很多喔！

感情：

這星期魔羯座的朋友們對感情是較為冷淡的，可能因為重心不在感情上，可能會有冷落對方的情況出現。要不就是容易因為溝通不良而引發爭吵，建議各位要多加留意喔！

水瓶座：聖杯四逆－漸漸化被動為主動的一週，心態也會比較積極去面對生活。

貴人星座：獅子座

小人星座：巨蟹座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期水瓶座的朋友們漸漸化主動為被動，原本觀望中的狀態可能會開始有些行動，這星期是比較主動實踐的，也有更大的機會可以成功實行自己的計劃。

工作：

工作上也許會因為較為積極而有所改善。但羅馬不是一天造成的，要有成果必須要再等一段時間。

感情：

這星期水瓶座朋友們會比較主動為對方做些小事情感動對方，兩人的情感會加溫。單身的朋友們有心儀的對象的話，也可以積極一點喔！

雙魚座：女祭司正－頭腦冷靜清楚的一週，學習力良好，適合思考的一週。

貴人星座：金牛座

小人星座：天秤座

性慾指數：●●○○○

整體：

雙魚座的朋友們這星期頭腦很清楚，洞察力也很好，對於許多事情的判斷都能夠有條有理，也不會那麼情緒化，可以好好把握。

工作：

工作上的處理能夠條理分明，事情順順利利地完成。頭腦非常清楚，適合思考的一週。學習狀況也非常好，適合學習新事物。

感情：

感情方面這週稍微冷淡了一些，也許是因為重心不會放在感情上，容易讓另一半覺得遭受冷落。建議雙魚座的朋友們忙碌之餘，還是要多多關心另一半喔！