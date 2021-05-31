【圖像占卜】破解前世的業力，找到今生的美好

這是塔羅牌的權杖8，象徵的就是快速地扎根，就像我們來到這個世界上投胎一樣，而我們今天就探索在過去前幾世的你發生了什麼，導致今生有了些障礙出現，讓我們就一起破除這些障礙，找到今生的美好吧！

A地球

B山山

C八個權杖

**選一個你第一眼看到的或是最有感覺的選項～**

（如果無法選第一眼跟最有感覺的就兩個答案都看）

A 地球

金幣5 聖杯5

（活在當下，相信自己是被愛的）

前世的你在一個資源被掠奪的地方，也失去自己所珍惜的人，甚至被自己珍惜的人背叛，所以今生的你對於人與人總是很珍惜，但也很害怕失去，甚至對於金錢都是很擔心的狀況。但你要知道今生的你要學會是珍惜愛你的人，而且你身旁會有支持你的人存在，放下曾經被拋棄跟資源不夠的想法，只要你朝著相信自己是被愛的信念前進，一切都會被慢慢化解的。破除金錢焦慮的辦法就是轉移，把重心放在生活美好的事情上，不過度擔心未來會發生的事情，活在當下。

B山山

教皇逆 審判

（握有自己生命的主導權，美好降臨）

在前世的你，也是權高位重，甚至是很被看重的人在自己的事業上，可是你所跟隨的主子總是在利用你，在你後來知道後不斷覺得自己做錯了什麼，陷入了很長一段時間的自我糾結，甚至找不到自己生命的意義。所以今生的你，要學會就是做自己生命的主人，你希望找到能夠保護你的人事物，但你要記得，你要先有保護自己的力量，才能遇到那個跟你共同成長的工作或是另一半，以及記得，相信自己的美好，看到自己的長處，不用過度的批判，當你對你生命擁有一定的掌握權的時候，美好就會降臨。

C上面八個權杖

戀人逆 戰車逆

（不論社會框架，找到真愛）

在前世的你有一位很在意的對象，兩個人也相處得非常好，可是因為社會階級或是各種原因，最後你愛的對象只能配合家庭安排，跟了其他對象在一起，而你也因為過度思念，最後選擇單身，今生的你如果遇到你心儀的對象，無論這個人跟你年紀尚有落差，還是有什麼不同的地方，記得社會框架不會綁著你們，你要朝著愛的方向前進，找到相知相惜的感覺，也不要被誰說了什麼而感到擔心，記得找到那個愛你的人、你愛的人，相信愛吧！

使用塔羅牌：偉特塔羅

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