每日星座愛情運勢2021/6/3 本日體貼星天蠍座

愛情是這世界上無與倫比的美麗，現在就跟Miki老師用塔羅牌來看看今天各星座的愛情運勢如何唷！

牡羊座－幸運數字：5 幸運顏色：寶藍色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

金幣六逆：兩人的相處有失衡的狀況，一方一直付出卻沒有任何層面的回報，不平等的感情狀態容易發生問題。

金牛座－幸運數字：7 幸運顏色：土耳其藍

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

聖杯女王逆：對感情的需求度比較高，也容易比較沒有安全感，需要情人花很多時間來哄，但也容易讓情人覺得無理取鬧，甚至引發情緒口角。

雙子座－幸運數字：0 幸運顏色：薰衣草紫

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

聖杯A逆：情緒很容易有過大的起伏，一點小事情就能夠無限延伸、大作文章，容易影響雙方的感情穩定度。

巨蟹座－幸運數字：1 幸運顏色：深灰色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

女祭司逆：很容易因為一些誤解產生或是不信任，而對對方冷言冷語，建議各位就算有什麼疑慮也要提出來討論，不要自己鑽牛角尖。

獅子座－幸運數字：4 幸運顏色：桃紅色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

寶劍騎士正：容易因為自己的聰明及快速反應，讓情人覺得很有安全感，甚至有欽佩的感覺，兩人的感情也會越來越好喔。

處女座－幸運數字：6 幸運顏色：銀色

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

寶劍七正：運用小聰明及耍些嘴皮子，能讓雙方在問題發生時暫時有點緩衝，但若不爭吵，問題可能沒辦法解決。

天秤座－幸運數字：3 幸運顏色：奶茶色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

魔法師逆：可能會因為想要掩飾些什麼而選擇說謊，要小心被揭穿，嚴重一點可能引起更大的衝突，還是不要鋌而走險喔。

天蠍座－幸運數字：9 幸運顏色：巧克力色

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●●

財運：●●●●○

聖杯國王正：對情人溫柔體貼的一天，能夠給予對方無微不至的照顧，平常就很溫柔的你們，今天還能創造更多小驚喜唷。

射手座－幸運數字：0 幸運顏色：珊瑚粉

整體運：●○○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

隱者逆：對黏膩的情感關係感到厭煩，比較想要一個人靜靜的做些自己喜歡的事情，例如待在家裡耍廢也是種放鬆。

魔羯座－幸運數字：8 幸運顏色：黑色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

塔正：感情狀況可能會忽然出現難解的問題，也許沒辦法得到最完善的解決，但還是得冷靜下來，想出最好的辦法把傷害降到最低。

水瓶座－幸運數字：9 幸運顏色：玫瑰金

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

權杖五正：容易因為意見不合而吵架，誰對誰錯不是那麼重要，重要的是要了解彼此的想法與出發點，冷靜下來好好溝通才能完結這個問題。

雙魚座－幸運數字：2 幸運顏色：暗紅色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

惡魔逆：可能會有些外在的誘惑讓各位很心動，但在犯規之前，還是能夠及時拉回理智，雖然還是會覺得心癢癢的，但能夠把持住才是正確的。