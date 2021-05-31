生命靈數5/31~6/6分析　內外衝突不斷上演，記得花時間整合不同論點與看法

內外衝突在本週仍不斷上演，留意自己別因為外在的事件而影響了自己內在的情緒變化，對於處理、面對這些影響、干擾，別忘了讓自己腳步放慢下來，與其要求快速看見一個結果、答案，不如花點時間整合周邊不同的論點、看法，才有效解決核心問題。

生命靈數計算方式

將自己的西元出生年月日，加總到最後的個位數

如：1993.02.27=33，3+3=6

該範例的生命靈數為6

【事業工作】

生命靈數1

在工作上反而會吃到不少虧，並沒有人會給予靈數1太多的壓力，只是靈數1自己在問題發生時，才會明白不足的部份，按部就班、腳踏實地完成每個階段性任務，不需要過於小看自己的能力，反而紮實的把每個環節、細節處理到位，會發現職場上的疑難雜症，都可以迎刃而解，相反地，太過投機會忽略了基礎的訓練。

生命靈數4

現在的擔心、緊張是必然的，但在這危機的時機點，不妨好好釐清與自我清理，對於當前的不安定、恐懼，是來自於什麼層面，除了大環境動盪之外，面對各式各樣的集體意識影響，靈數4的朋友是不是可以做好距離保持，不受這些負面干擾，對於職場上的課題，反而可以透過全新的思維、認知來解決，不需要抓著舊有模式，不斷輪迴或是陷在裡頭。

生命靈數7

許多的對抗、排斥源頭是相對重要的，並非為了反對而反對，也許靈數7會有事件上、個人上的情緒，面對生活各種挑戰，可以選擇的方式有非常多種，卻也可以藉由此次機會，重新整理與安排合適的計畫方式，讓自己可以跳脫不必要的衝突與排斥，找出源頭的問題，才有機會在職場上，再見另一道成功的曙光。

【感情關係】

生命靈數2

過度的壓力只會徒增彼此的距離與關係上的隔閡，與其把所有事情都選擇壓抑不說、不聞、不聽，倒不如慢慢的、好好的，把內心真實、真正的感受一一表達出來，過往經驗造成的現況，可以持續維持，也可以跳脫不同的角度、方式來活出不同的生命高度，不需要讓自己在關係中這麼委屈。

生命靈數5

對於感情仍有許多要學習、體驗的過程，不代表當前的關係會分離，而是在不同的時期、環境下，靈數5會透過與伴侶的相處或自己的認識，才能真正找回在關係中平衡的狀態，面對不同對象的相處與認識之前，別忘了花點時間，讓自己好好徹底「放慢」自身腳步，不需要每件事情都這麼風風火火。

生命靈數8

感情關係中講求的不外乎是平衡、對等關係等等，對於靈數8當前的關係，仍希望自己有足夠的主導權，當然不管是在個人（單身）還是伴侶關係狀態下，都是得要有一方做主，適當溝通、協調，也是助於在關係中的穩定發展，倘若有一方不斷的強勢，另一方也不願配合，這關係只會有越來越多衝突和摩擦。

【金錢財運】

生命靈數3

「化危機為轉機」是許多人都講過的話，然而怎麼有效的解決問題，讓金錢、財運上都不受到影響，最主要是來自於整合與創造的概念，把舊有的資源加以變化、創新，不需要緊抓著舊有的模式、思維不放，唯有改變才有辦法獲得想要的生活品質、條件，一成不變的生活，對於靈數3而言也相對無趣、乏味。

生命靈數6

展開行動之前，把該要完成的目標鎖定，別讓外在環境分散了專注力，面對旁人有需要協助的部份，得先把自己照顧好、調整好，甚至當前該處理的急需目標先完成，後續才有足夠的資源協助他人，金錢是一項工具，應好好把握運用，不是隨心所欲的濫用和給予。

生命靈數9

願意分享、付出，這是靈數9的天性本能，對於那些需要幫助的人，靈數9也是會毫不猶豫伸出援手，對於靈數9的財運狀況比較偏向，先付出後獲得，當然很多狀況需要量力而為，有些時後付出了金錢，反饋回來的可能與錢無關，甚至是其他更為抽象的回饋。

文：秉麟

FB：秉麟療癒催眠師

IG：19101Leo

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