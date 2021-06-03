疫情將好轉！唐綺陽揭「關鍵時機」：會往「越來越正確」方向前進

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）本土確診數降不下來，大家都想知道疫情何時趨緩。星座專家唐綺陽昨（1日）在臉書表示，6月是混亂的狀態，但會往「越來越正確」的方向前進，並說6月下旬事情會出現轉折。

唐綺陽指出，6月的確充滿轉折和變數，「挑戰、反思多，追悔也多，但悔恨無用」，尤其中旬是關鍵，而這必須用非常態度去應對，「不要留戀過去，要用『一切都是新的』心態去思考。」

對於未來，唐綺陽說，事情一定會往「越來越正確」的方向前進，雖然6月比較混亂，「幸好到了下旬水星順、木星逆，一順一逆間，又是一番轉折了，一起來找尋正確開箱的方式吧」！

另外，唐綺陽還在直播中提醒，掌管、守護醫護人員的是處女座，因此處女本月分不會太好過，過勞是一定會，因此注意養生、好好保養身體就變得很重要。（編輯：楊穎軒）

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