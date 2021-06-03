每日星座愛情運勢2021/6/7 本日包容星水瓶座

在愛情的國度裡我們總會迷惘找不到方向，不妨讓Miki老師來當你的指南針，用塔羅運勢來為你解惑吧！

牡羊座－幸運數字：7 幸運顏色：橄欖綠

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

權杖三正：對於感情，可能會忽然出現一些新的想法或是決定，例如想要更進一步或是希望兩個人可以一起學習新事物。

金牛座－幸運數字：0 幸運顏色：深藍色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

權杖六逆：平常在情感關係上居於優勢的各位，今天可能比較容易吃鱉，不管被對方強硬的拒絕或是建議被無情的打槍等，都會造成各位心裡不愉快。

雙子座－幸運數字：8 幸運顏色：小雞黃

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

金幣六逆：兩人的想法是往不同的方向發展的，要是繼續欠缺良好溝通，很容易不斷爭吵甚至導致分開等狀況。

巨蟹座－幸運數字：1 幸運顏色：靛色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

金幣二正：如果真的要走下去就需要好好規劃一下跟對方的未來，就算沒辦法做很全盤性的規劃，至少一些基本的考慮要先有喔。

獅子座－幸運數字：4 幸運顏色：琥珀色

整體運：●○○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

金幣十逆：容易將金錢或是物質凌駕在情感之上，對待感情也比較沒有那麼誠懇，變得有點唯利是圖的感覺。

處女座－幸運數字：9 幸運顏色：淺灰色

整體運：●●●○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

寶劍三正：對於曾經受過的情感委屈，可能會在這個時候，因為某些狀況而湧入心頭，對感情可能會有點灰心失望，不想放太多心思。

天秤座－幸運數字：5 幸運顏色：天空藍

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

月亮正：感情中潛在的問題雖然暫時還沒浮出檯面，但心裡總是覺得不安，情緒也比較容易受影響，需要多溝通了解彼此的想法，來避免更大的問題。

天蠍座－幸運數字：3 幸運顏色：螢光綠

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

愚者逆：太過天馬行空的想法容易幻滅，也許會想著一些浪漫的情節，在對方眼裡卻是不切實際，心情也會受到打擊。

射手座－幸運數字：6 幸運顏色：寶藍色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

寶劍二逆：逃避兩人之間很明顯存在的問題只會讓問題急速惡化，消極的面對也沒有辦法讓傷害降低，還是要勇敢一點去面對問題。

魔羯座－幸運數字：2 幸運顏色：紫紅色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

教皇逆：太顧朋友或是想要做到面面俱到，反而容易讓情人感到委屈，該把持的原則還是要有，不然容易失去更重要的人。

水瓶座－幸運數字：9 幸運顏色：翡翠綠

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●●

財運：●●●●○

聖杯國王正：能給予對方極大的安全感與包容力，對待對方不那麼苛刻，相對的兩人之間的感情也變更好囉！

雙魚座－幸運數字：8 幸運顏色：夕陽橘

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●●

金幣騎士正：可能會花點錢來提升一下約會的品質，假日可以去吃個大餐或是買個禮物送給對方，兩人的感情也很穩定。