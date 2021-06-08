▲命理網站《旺好運》就指出，「5大生肖」的賺錢能力特別強，一輩子財富滿滿，尤其是屬「兔」的人，是全世界富豪比例最高的生肖。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

你上榜了嗎？細數超會賺錢的5生肖，「這生肖」世界富豪比例最高！

想要有財，就要懂得賺錢！在十二生肖中，究竟有那些生肖超會賺錢呢？知名命理網站《旺好運》就指出，「5大生肖」的賺錢能力特別強，一輩子財富滿滿，尤其是屬「兔」的人，是全世界富豪比例最高的生肖，趕快來看看自己是不是其中之一吧！

1.生肖屬牛

屬牛的人很早堅定目標、清楚賺錢必須靠時間及專業累積，腳踏實地，不亂花錢，會賺錢又會守財，用辛勞與時間累積自己的財力。

2.生肖屬兔

屬兔的人天生精明，心思縝密，喜歡從事專業度高、難以取代的行業，收入也比別人高一截。在全世界富豪的調查統計中，屬兔的比例最高喔！

3.生肖屬龍

屬龍的人自帶福星，往往能獲得很好的機遇，貴人多多，眼光遠大，事業往往順風順水，想要不賺錢都難。華人首富李嘉誠，就是屬龍的富翁！

4.生肖屬猴

屬猴的人腦袋靈活，交際能力強，因此賺錢的門路特別多，擁有敏銳的眼光，懂得把握各種求財的機會，這樣的人要窮也難。

5.生肖屬豬

屬豬的人勤勉努力，財運跟運氣都好，容易得到貴人的幫助，只要堅定自己的目標，往往都能夠成功。（編輯：許苡晴）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載