美好的假日總是稍縱即逝，要回到工作崗位上懶洋洋提不起勁，這個禮拜又將面對什麼挑戰呢？先來跟塔羅老師Miki偷瞇一下這星期的星座塔羅運勢，幫自己打打氣準備迎戰囉！

牡羊座：月亮正－週遭事物的變化容易造成心情陰晴不定，也容易有疑心生暗鬼的情況。

貴人星座：射手座

小人星座：雙魚座

性慾指數：●●○○○

整體：

牡羊座的朋友們這星期會發現周遭的事物，都處於一種不明確的狀態。不管是事業或是人際上都無法很明確。在心情上也容易因為這樣受影響，而導致情緒不穩定。

工作：

工作狀況不大穩定，看似平靜的環境下卻暗藏洶湧，需要注意工作上是否有小人，或是自己正在做的計劃是不是有那裡不夠周到。

感情：

有伴侶的人這星期可能會特別容易感到不安，單身的人這星期容易與人產生曖昧狀況，雖然也許是種享受但是曖昧不明的狀況，也許會引發許多不必要的心煩意亂，要多加留意喔。

金牛座：惡魔正－容易陷入違反道德的事情，要留意不要做出事後會後悔的事情。

貴人星座：魔羯座

小人星座：牡羊座

性慾指數：●●●●●

整體：

這星期金牛座的朋友們容易因為受不了誘惑，而捲入一些不是很好、與一般常人認知不同的事。理智比較容易被欲望所遮蔽，建議行事之前還是三思吧！

工作：

工作上容易投機取巧，建議金牛座的朋友們如果想要動什麼手腳，還是打消念頭吧！你們擅長的是佈長線，而不是抄近路喔。

感情：

容易有第三者的出現，或是捲入他人的感情糾紛！這星期也容易陷入一些較為不道德的感情關係或是性關係，建議三思而後行。

雙子座：金幣五正－物質生活不甚滿足，但精神層面與人際關係卻良好的一週。

貴人星座：天秤座

小人星座：處女座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期雙子座的朋友們可能會因為金錢財務方面不甚理想而有些苦惱，但人際關係這星期不錯，精神上算是能夠找到精神支柱的！

工作：

財務部分可能會有過多的支出，有可能會因為朋友的關係花大把鈔票喔！建議雙子座的朋友就算在面對財務或是物質上的問題也不要太氣餒，必要時也可以尋求朋友的幫助喔！

感情：

這星期雙子座的朋友們與情人之間的感情不錯，就算週遭環境再困難，都可以相伴一起走過。記得，患難見真情，要好好珍惜在你身邊的人。

巨蟹座：權杖國王逆－脾氣暴躁容易太過衝動，容易令人感到霸道無理的一週。

貴人星座：雙魚座

小人星座：獅子座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期巨蟹座的朋友們脾氣較為暴躁，也比較沒有耐心，行事上容易過於衝動，建議能三思而後行。也要留意不要讓他人覺得你太過霸道無理喔！

工作：

工作上容易因為太過衝動，欠缺思考而做出錯誤的決定。建議巨蟹座的朋友們要三思而後行，或是與同事討論後再行動。

感情：

這星期巨蟹座的朋友們脾氣較為不穩定，容易無理取鬧。潛在的大男人主義容易使各位太過霸道，而造成對方心理有壓力，要多加留意喔！

獅子座：死神逆－山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村，需要耐心等待結果好轉。

貴人星座：牡羊座

小人星座：魔羯座

性慾指數：●●○○○

整體：

前陣子獅子座的朋友們可能會覺得有些事情很不順，但這週運勢將會慢慢好轉，請耐心等待結果逆轉吧！

工作：

工作上有可能會有新的轉機，原本已經無望的事情可能會逆轉，切記要好好把握重新獲得的機會。

感情：

雖然說運勢有好轉的跡象，但速度並不是那麼快喔。沒有對象的人可能還要在努力一陣子，才會有好的邂逅。

處女座：金幣十正－與家人或親戚之間的關係密不可分，可以一起規畫一下未來。

貴人星座：金牛座

小人星座：天秤座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期處女座的朋友們的財務狀況是很穩定的，來自家裡或是好友的資助會讓經濟狀況舒緩不少。

工作：

處女座的朋友們這星期工作情況穩定，不會有什麼太大的變數，如果對未來有什麼想法可以拿出來與家人討論，說不定會激盪出不同的想法。

感情：

與家人朋友之間的感情雖然不熱絡，甚至有點沉悶，但是卻很穩定，淡淡的幸福，如果有結婚的考量，經濟方面是沒有問題的。

天秤座：金幣女王逆－難以集中注意力的一週，也容易有意外支出，要好好把握原則。

貴人星座：水瓶座

小人星座：天蠍座

性慾指數：●●○○○

整體：

天秤座的朋友們這個星期難以集中注意力。財務方面容易有意料之外的支出，在管理錢財方面需要運用實際一點的方式，才有辦法做有效的控管。

工作：

由於這星期較為懶散，導致工作效率下降，要注意不要因為這樣影響到大家的工作情形唷！這星期也不建議在投資方面下功夫，再多做點功課會比較好喔！

感情：

天秤座的朋友們這星期在感情上較為冷漠，容易引起另一半的不安全感。要注意多與對方溝通與協調，否則容易引起誤會喔！

天蠍座：權杖A逆－開始對正在進行的計劃失去動力，找不到自己真正想要的方向。

貴人星座：巨蟹座

小人星座：射手座

性慾指數：●●○○○

整體：

天蠍座的朋友們這個星期可能會開始對眼前的事物，不管是工作還是學業等等失去動力，建議各位不妨先停下腳步，好好的思考一下什麼事，是自己真正想要的比較實在。

工作：

這星期天蠍座的朋友們容易發生心有餘而力不足的狀況，明明就知道自己應該去完成，卻遲遲無法踏出第一步，建議天蠍座的朋友們要積極一點喔！

感情：

這星期天蠍座的朋友們也許會開始迷惘，開始懷疑自己真正想要的是什麼。情緒上較為不穩定，容易產生爭吵而加深天蠍座朋友們的精神壓力

射手座：聖杯八正－已經擁有了不錯的現況卻想要更好的，要小心賠了夫人又折兵。

貴人星座：獅子座

小人星座：金牛座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期射手座的朋友們容易因為感到美中不足而放下眼前的所有，去找尋那個不足的點。只是這樣的舉動容易連現有的都失去，要千萬小心。

工作：

找工作的朋友們可能會想找待遇更好的工作，但請記得要先秤秤自己的斤兩，不要得不償失，反而連原本的工作都丟了。

感情：

這星期射手座的朋友們在感情上會有類似不珍惜，或是騎驢找馬的狀況，希望要懂得好好珍惜當下擁有的，以免事後後悔莫及。

魔羯座：聖杯七逆－容易有理想破滅的情況，但及早面對現實其實沒有什麼不好。

貴人星座：處女座

小人星座：雙子座

性慾指數：●●●○○

整體：

魔羯座的朋友們這星期可能會點被逼迫面對現實的情況。建議魔羯座的朋友們要好好調適自己，不要輕易相信美好的假象，凡事務實點喔。

工作：

這星期容易發現自己曾經做著不切實際的夢想，或是遇到什麼事情讓情況惡化。也許是一直都沒發現到的潛在問題，忽然浮出檯面，令人措手不及，要多加留意喔！

感情：

單身的魔羯座朋友們要特別小心，所遇到的對象是不是虛有其表，還是背後有其他的隱情？千萬要多觀察，不要盲目的相信一切。

水瓶座：權杖七逆－手邊同時有許多狀況發生，容易應付不來，要記得保持冷靜。

貴人星座：雙子座

小人星座：巨蟹座

性慾指數：●●○○○

整體：

水瓶座的朋友這星期身邊很容易有許多突如其來的狀況發生，甚至出現應付不來的情況。情緒上也因為這樣顯得較為急躁喔！

工作：

工作上容易有大大小小的狀況，選在同一時間發生，原本就已經很緊繃的情緒容易在這個時間點爆炸。建議水瓶座的朋友們解決問題要從問題的根部解決，光是表面上擺平是沒有用的喔！

感情：

這星期水瓶座的朋友們因為情緒比較急躁的關係，也容易讓另一半感到有壓力。感情上也容易因為許多大小問題而產生爭吵，建議水瓶座朋友們，面對另一半要多點耐心及溫柔喔！

雙魚座：聖杯隨從逆－容易因為情緒化而影響到手邊的工作，建議能理性待事。

貴人星座： 天蠍座

小人星座： 水瓶座

性慾指數：●●○○○

整體：

雙魚座的朋友們這週情緒上較為不穩定，容易因此而影響到自己與他人。人際上也容易因為情緒而與人發生爭執，要特別留意。

工作：

這星期比較容易因為情緒的問題而影響到手邊的工作。而雙魚座的脾氣本來就比較極端，要是影響到正事就不那麼樂觀了。

感情：

這星期雙魚座的朋友們較無法理性待人，對另一半的態度會比較差，也許是因為情緒使然，但建議雙魚座的朋友們能夠稍微控制一下自己的情緒，考慮一下對方的想法。