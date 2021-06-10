沒有人天天在過年的，也沒有人會永遠處於低潮，又到了新的一周，搜狐命理專欄《手相學生肖星座運勢》就公布本週7天內好運不可擋的「3大生肖」，他們想發財就發財，將會前程似錦，趕快來看看你是不是幸運兒之一吧！

生肖鼠

屬鼠的朋友天資過人，聰明靈活，他們本周運勢超好，堪稱吸金大王，本週7天內，將會富貴呈祥，橫財不斷，想發財就發財，名利雙收，有望揚名立萬。

生肖馬

屬馬的人才思敏捷，遇到事情能夠舉一反三，反應很快，而且他們的嗅覺十分靈敏，能夠發現各種不同的發大財的機遇，搶先別人一步，賺到大錢。本週7天內橫財天降，好運追隨，行大運賺大錢中大獎，屬馬人的好運將十分棒，工資穩定，還能得到貴人的幫助，身兼數職，一下子發好幾份財，讓人相當眼紅！

生肖羊

屬相羊的人有著自己的生活模式，不會因為一些不好的小事發生而影響到自己的心情。因此，在做事情時，屬羊人會以自己最佳狀態來面對。屬相羊在本週7天內，好運不可擋，橫財大獎如雨，他們受到福星的眷顧，讓屬相羊被好運環繞，在這段時間裡面機會不斷，屬相羊隻需利用好周圍的資源，再努力一把，那麼就會有著更好的發展，整個人都顯得福氣萬分！（編輯：許苡晴）

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