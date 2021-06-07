生命靈數6/7~6/13分析　全力以赴面對生活的同時，別忽略身體的負荷

大環境受到疫情影響，每個崗位上的朋友都在全力以赴面對生活，別忽略了自己身體的負荷，是不是超出原先的狀態，適度的調整休息與放慢自身腳步，反而是另外一種讓自身可以更加快速達到目標的方式，本週需要留意各類大小事情，別像過往一樣，全部都往自己身上扛，找人或團隊來適當的分擔，才是解決問題的辦法。

面對情緒上的衝擊、壓力，透過一些有氧運動，可以讓自己暫時釋放累積在身上的負擔，無論在防疫上還是生活中，這段時間給自己一個空間冷靜、消化，都是相當重要且有幫助身心的方式之一。

生命靈數計算方式

將自己的西元出生年月日，加總到最後的個位數

如：1993.02.27=33，3+3=6

該範例的生命靈數為6

【事業工作】

生命靈數7

本週面對不同的聲音、立場，周遭難免會有各種意見，別忘了自己原先的初衷、核心價值，雖然環境當前不允許，但不需要彼此硬碰硬、抗衡對立，與其一直在彼此間的摩擦、互槓，不如先讓自己轉移專注、焦點，試著給自己一個獨立空間，調適與消化各種不舒服的情緒，可以試著先把當前的情緒放著，放置這些情緒，不代表不處理，而是當情緒緩和時，我們再加以解決。

生命靈數8

過去所安排、醞釀的計畫，當前都可以看見與得到不錯的成果，當下就先好好享受這些得來不易的喜悅，面對外來的計畫，可以再延伸佈局，過往的經驗搭配當前的成果，都可以帶來不錯的發展，然而要留意別太一意孤行，否則最終會因為格局太過狹隘，影響了自身的發展與事業上的版圖成就。

生命靈數9

欲速則不達，對於靈數9的朋友，或許會覺得打鐵要趁熱，很多事情似乎都差那臨門一腳，反過來看，越急迫的事情，越需要泰然的心態面對，好好檢視全局發展，否則身旁的小人問題，會冷不防的給予不必要的影響、干擾，趁此時好好釐清手邊資源與落實每個計畫佈局，才不會影響了後續的規劃與工作事業走向。

【感情關係】

生命靈數4

感情、感受、情緒，這些是沒辦法用「邏輯」來應對的，有時候感覺是很難去用理智分析、解釋，與其把感情工整的對待，不如放下自己的認知，好好投入在關係的體驗中，畢竟不是每個人都可以像靈數4這麼理性的判別，情感關係更是如此，當前花些時間去學習感受、感覺，別再用認知去解釋情愫變化，否則對方會吃不消的。

生命靈數5

真實的去檢視自己的感受，先把社會責任、安全感、價值觀等放在旁邊，如果自身都沒有了衝勁、感覺，也只是彼此在硬撐罷了，我們在檢視過程中，別忘了自己一開始是因為什麼而悸動，當前又是因為哪些事情讓關係趨於平淡，對於靈數5而言，最重要的是找出癥結點，別任由自身的情緒帶著走。

生命靈數6

投入關係、投入感情，都是一件令人開心、喜悅的事，即便對於願意奉獻、付出的靈數6也是，無論是什麼樣的類型，被靈數6喜歡的對象，其實是非常幸福的事，我們在關係中，是不斷地表達自己的感受，還是不斷地傾聽他人，又或著是彼此在一個平衡點上互相交流、溝通，相信在一段關係中，不是誰凌駕在誰之上，彼此都可以和諧的交流、互動著，不也才是靈數6內心真正想追求的關係模式。

【金錢財運】

生命靈數1

過去的經驗也許導致靈數1有些躊躇不前，面對當前的金錢備感壓力，相信在當前大環境的影響，誰都有很大的重擔，藉此反而可以檢視自己過往用錢的經驗、模式，是不是都憑藉著「感覺」在行動，當前雖然沒有財運爆棚，卻有機會讓我們重新認識金錢定義的機會，讓自己在未來可以理解金錢能量的運用，並不是因為受到匱乏，而影響之後的判斷與行動。

生命靈數2

靈數2是一位非常貼心的數字代表，即使自己匱乏、壓力大，仍不忘幫助他人，這裡不得不提醒靈數2的朋友們，並不是要靈數2自私，而是沒有先把自己照顧好，是很難有更多的力氣去照顧他人，金錢付出和給予的多寡，並不代表我們對他人的愛，更多時候我們需要量力而為，不是讓自己也陷入困頓當中。

生命靈數3

對於各類的安排、計劃，都有著不錯的構思、方向，當前需要透過落實、實踐後，才有辦法在金錢上看到那道曙光，若只有空想的抱負、願景，再優秀的點子也很難完成靈數3所渴望的發展狀況，倘若自己能力有限，可以透過整合他人的意見、經驗，來協助自己，更快速地達成想要的目標，對於金錢的收益變化，也會因整合、落實不同的內容，而產生令人驚艷的發展。

文：秉麟

FB：秉麟療癒催眠師

IG：19101Leo

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