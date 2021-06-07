每日星座愛情運勢2021/6/11 本日熱情星牡羊座

總是為摸不透的情感關係食不下嚥？讓塔羅老師Miki來幫你，看看十二星座今天的愛情運勢如何喔！

牡羊座－幸運數字：6 幸運顏色：灰色

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

權杖八正：感情上甜蜜且熱情，就算已經交往了很久，也會忽然找回以前熱戀的激情，如果有計畫要懷孕也可以好好把握機會喔。

金牛座－幸運數字：1 幸運顏色：螢光粉

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

聖杯四正：對感情處於比較被動的狀態，只想接受對方的好，卻不願意多做些什麼來經營這段感情，可能會有潛在的溝通危機。

雙子座－幸運數字：0 幸運顏色：南瓜色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

惡魔逆：外來的影響總是特別誘人，但自己會知道如何抵擋誘惑，雖然很難拒絕，但怕麻煩的話就忍耐一下吧。

巨蟹座－幸運數字：8 幸運顏色：莫蘭迪綠

整體運：●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

聖杯七逆：也許隱藏的真相被無預警揭開是殘酷的，但也好過一直被有心人士欺瞞來得痛快，揮別錯的才能跟對的人相逢。

獅子座－幸運數字：8 幸運顏色： 磚紅色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

正義逆：很容易因為情緒或是利益問題，而犧牲了自己的感情，甚至是委屈了對方，這樣很容易一步錯步步錯，要多加注意。

處女座－幸運數字：7 幸運顏色：水藍色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

聖杯隨從逆：會因為自己做了什麼事情而心虛，反而對情人太過矯情，這樣不但沒有加分效果，反而讓人更加懷疑，還是拿出一片真心誠意，不要亂出花招。

天秤座－幸運數字：2 幸運顏色：姜黃色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

金幣六逆：兩人的相處有失衡的狀況，一方一直付出卻沒有任何層面的回報，不平等的感情狀態很容易讓問題爆發。

天蠍座－幸運數字：5 幸運顏色：土豪金

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

皇帝逆：比較沒有辦法適度拿捏自己的情緒，很容易就會對對方控制慾過強，或是如果對方沒有順自己的意，就大發雷霆。

射手座－幸運數字：4 幸運顏色：黑色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

聖杯十逆：世界上沒有十全十美的感情，在羨慕別人好像擁有童話般的愛情時，也要看看伴侶的好，有些光鮮亮麗的外表不見得是真的，自己還是要懂得滿足跟感恩。

魔羯座－幸運數字：3 幸運顏色：深棕色

整體運：●○○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

權杖國王逆：既然是在交往關係，就必須為兩人的感情負責任，為所欲為的任性很容易在雙方感情留下不好的裂痕。

水瓶座－幸運數字：9 幸運顏色：橄欖綠

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

權杖十正：容易在感情中感到龐大的壓力，有可能來自於對方的要求，或是大環境的要求，但各位雖然心累還是不願意放棄這份感情。

雙魚座－幸運數字：0 幸運顏色：鮭魚粉

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

寶劍國王正：能給予對方極大的安全感，好像天塌下來都能頂著一樣，不過會比較嚴謹一點，對情感的要求也會比較高一點。