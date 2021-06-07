每日星座愛情運勢2021/6/10 本日正面星魔羯座

在愛情的國度裡我們總會迷惘找不到方向，不妨讓Miki老師來當你的指南針，用塔羅運勢來為你解惑吧！

牡羊座－幸運數字：1 幸運顏色：咖啡色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

權杖三逆：自己做的選擇要自己負責，就算跟對方有什麼不合，就要想辦法磨合處理，不可以不負責任的擺爛。

金牛座－幸運數字：2 幸運顏色：黃色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

金幣六逆：兩人的相處有失衡的狀況，一方一直付出卻沒有任何層面的回報，如此不平等的感情狀態，不排除有問題爆發的可能性。

雙子座－幸運數字：5 幸運顏色：寶藍色

整體運：●○○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

金幣A逆：物質跟愛情很容易失衡，沒有辦法兩全的狀況，讓各位心情更加鬱悶，跟情人之間也有一些話說不出口。

巨蟹座－幸運數字：9 幸運顏色：淺紫色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●○

財運：●●●○○

愚者正：雖然哪裡都不能去很痛苦，但也有可能會找到其他跟對方一起娛樂的方式，看似不起眼卻很有趣喔。

獅子座－幸運數字：7 幸運顏色：松柏青

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●●

金幣騎士正：可能會花點錢跟對方一起去吃個大餐或是送個小禮物給對方，兩人的感情很穩定，可能也會討論一下未來的規劃喔。

處女座－幸運數字：4 幸運顏色：土耳其藍

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

聖杯騎士正：有對象的朋友們在相處上如膠似漆，單身的朋友們也桃花朵朵開，即使有很多機會，但也記得要慎選對象，不要來者不拒喔。

天秤座－幸運數字：3 幸運顏色：橄欖綠

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

塔正：感情狀況可能會有沒辦法處理的問題，例如是大環境或是家人的不諒解等，這種狀況是需要多點時間去慢慢處理，必須要再多忍耐。

天蠍座－幸運數字：0 幸運顏色：珊瑚粉

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

聖杯二逆：跟對方溝通上會有點困難，沒辦法好好表達自己想要的東西，要耐著性子好好的把事情講開來。

射手座－幸運數字：6 幸運顏色：灰色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

寶劍十逆：也許會聽到關於對方的一些流言蜚語，如果真的很介意，不妨直接詢問對方，說不定說開了也只是誤會一場。

魔羯座－幸運數字：5 幸運顏色：土豪金

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

太陽正：正能量滿滿，對於感情也是熱情滿滿，跟對方之間的信任感也很充足，膩在一起甜蜜，就算各自分開做事情也不會不安心。

水瓶座－幸運數字：8 幸運顏色：黑色

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

金幣四逆：因為害怕失去而更鑽牛角尖，在每一個小細節都仔細得讓人覺得不可思議，也容易因為這樣讓對方的壓力更大喔。

雙魚座－幸運數字：7 幸運顏色：酒紅色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

寶劍五正：可能會有些小事情隱瞞對方，雖然暫時可以瞞天過海，但是如果累積下去，紙包不住火時，事態就嚴重了。