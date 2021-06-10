每日星座愛情運勢2021/6/15 本日機靈星雙魚座

愛情是這世界上無與倫比的美麗，現在就跟Miki老師用塔羅牌來看看今天各星座的愛情運勢如何唷！

牡羊座－幸運數字：7 幸運顏色：湖水藍

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

女祭司逆：很容易因為一些誤解產生不信任而對對方冷言冷語，表達出來的也不是自己真正所想的事情，容易越描越黑。

金牛座－幸運數字：9 幸運顏色：硃砂色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

星星正：會比較注重彼此內涵或是知識的提升，對於情慾或是物質的部分會比較放一邊，可以跟對方一起看本書提升一下自己喔。

雙子座－幸運數字：4 幸運顏色：南瓜色

整體運：●●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

寶劍三逆：對不愉快的過去情感能夠揮揮手讓它過去就是成長的開始，每一段痛苦的情感經歷都是讓自己成長的機會。

巨蟹座－幸運數字：6 幸運顏色：血紅色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

教皇逆：平常能夠把情人哄得服服貼貼的，今天卻比較嘴笨，容易說什麼錯什麼，也容易因為賣弄自己的優點而弄巧成拙。

獅子座－幸運數字：0 幸運顏色：茶色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

金幣二逆：可能跟對方有溝通不良或是意見不合的狀況，沒辦法在同件事情達到共識，心情也大受影響，情緒容易暴躁。

處女座－幸運數字：1 幸運顏色：棕色

整體運：●●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

金幣隨從逆：對感情比較沒那麼用心，容易分心在別的事情或甚至是別人上，雖不至於做出太逾矩的行為，但對本身這段感情也是有所不尊重的。

天秤座－幸運數字：5 幸運顏色：螢光綠

整體運：●●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

聖杯七逆：可能會突然清醒發現自己正陷於一個甜蜜的陷阱之中，對方的愛是不是真的愛，還是背後有什麼目的都值得去深思。

天蠍座－幸運數字：2 幸運顏色：鵝黃色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

權杖九逆：想要改變兩人之間累積的一些壞習慣需要時間一起溝通調整，畢竟積累久了可能就成為自然，需要雙方都努力才有辦法轉變。

射手座－幸運數字：8 幸運顏色：鐵灰色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

寶劍國王正：跟情人之間話題很多，也會想一起去嘗試一些比較新穎的科技產品，或是去些沒去過的地方走走。

魔羯座－幸運數字：3 幸運顏色：寶藍色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

聖杯女王逆：容易因為自己想太多而將多的負面情緒加諸在情人身上，不合理的要求也容易讓兩人的關係降溫不少。

水瓶座－幸運數字：8 幸運顏色：墨綠色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

皇帝正：很有自己的想法跟主見，在一段感情中也會比較主動去決定大大小小的事情，讓對方不用操煩瑣事。

雙魚座－幸運數字：6 幸運顏色：薔薇粉

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

魔法師正：幽默又創意力十足的一天，可能會主動想個什麼有趣的點子跟情人一起進行，兩人之間也有聊不完的話題，非常甜蜜輕鬆的一天。