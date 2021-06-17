【塔羅測驗】別越界！為了愛情你能退讓多少底線？

▲別越界！為了愛情你能退讓多少底線？現在請依照你的第一印象，選一張你最喜歡的塔羅牌吧！（圖／轉命師星座塔羅牌 FateShifters Tarot提供）

大家時常講求在愛情中的公平，互相平等的對待很重要。但實際在一段關係之中，總是有付出的比較多的那一方，而另一個人好像就會在不知不覺中一直踩線，到底在愛情裡你能退讓多少底線呢？快來測孟小靖老師的塔羅占卜，現在請依照你的第一印象，選一張你最喜歡的塔羅牌吧！

選A的你：

退讓底線40% 》 良好的溝通真的是一段美好關係的基石，一有狀況就選擇講清楚說明白的你，真的是要給你鼓鼓掌、拍拍手。兩個人相處一定會有不合拍的地方，這不就是相愛容易相處難嗎？稜稜角角的個性，不就是這樣碰撞後變得圓融溫和了起來，你先讓一步、他也讓一點，兩個人只要先說出自己在乎的原委，若是未來目標相同的你們，相信都能夠一起攜手同心的。

選B的你：

退讓底線20% 》 什麼！要我在愛情裡退讓，才沒有這回事呢！對於你來說，一開始說定的事情，就要照做，何況堅信著對方如何對你，是可以透過你的調教改變的，當然是只有我說了算！所以向來只有別人包容你，你才不會去做出任何妥協。但也得小心留意，在表面順從的過程之中，很多責任跟決定都落在你頭上了，有時候可別強出頭，反倒能讓自己輕鬆不少喔！

選C的你：

退讓底線80% 》 有些事不是你能接受，而是你已經不想再吵，所以就只好選擇妥協。這樣一來對兩個人的關係看起來好像最好，其實不然，如果一再發生的問題始終沒有找出解決方案，這個未爆彈總有一天會爆炸，炸鍋了可就一發不可收拾。從現在起，試著表達自己心裡的感受吧！去處理問題，總比一直壓在心上來的好些，或許不是一瞬間就調整到定位，但最少也有努力過。

選D的你：

退讓底線60% 》 如果為了讓兩個人的關係更親密一點，你是個能顧全大局的人喔！說穿了，在你心中也沒所謂什麼你的底線，因為要是認定彼此的愛情，那就不再是你或我，而是我們。大家都在同一條船上，做什麼事情都是一起的，只要有了這樣的信念，就能幫對方著想，同理心也能感染另一半，這樣的相處就能漸入佳境，在未來的日子裡找到相知相惜之道。

文章來自《塔羅事典-孟小靖的塔羅博物館》

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