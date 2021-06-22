【塔羅占卜】我的戀愛日記 測這個夏天會有什麼故事？
想知道這個夏天會有什麼故事嗎？
快翻開你的戀愛日記吧！
這次一共有六組牌，請直覺選一個或亂數也可以喔。
1.
這個夏天沒有什麼不一樣，唯一不同的就是我的前任回來了！沒有預期又遇見他，雖然那時候我還有另一個對象，而我差點嘗試著接受他，然後前任出現了！我們聊著過去聊著現在，不知不覺聊起了未來，就在昨天！我們悄悄地復合了。我想這個夏天一定很精彩！好啦，先寫到這了，掰掰，日記。
2.
最近的我遇見了一個對象，他跟我很不一樣，我喜歡冰淇淋他喜歡蘇打加餅乾，我喜歡凱文柯恩他喜歡麥可喬登，我看書他讀詩。我一直很想融入他的世界，我看的那本書也不過是因為是他喜歡的小說家我才看的，後來發現，我還是沒能喜歡上他喜歡的小說，還有他。最近的我開始喜歡上每天去轉角的廣場，坐在階梯上看著人來人往的熱絡，期待下一個也喜歡跟我一樣的人！
3.
這個暑假過的很忙～我正在努力靠近一個人，我用了無數個招，試了好多次，結果沒想到他竟然也有跟我一樣的想法！後來我們順理成章地在一起了，是誰追到誰就先不告訴你囉，如果沒意外這個夏天將會跟他一起度過，但其實也有想過要不要換個對象，覺得是不是不夠喜歡？不過沒關係，就先這樣吧！晚安，日記。
4.
當我還正在適應這個夏天的餘威和空洞，認識了一個也讓我很難適應的對象，他沒有不好，真的沒有。和他的互動常常讓我覺得對不到點上，一個不小心還會像刀一樣插到自己，幸福的鐘聲成了絕響，真的只有一下。而他像夏天一樣的空洞，就來自於在一起之後餘威還在。
5.
這個夏天很不一樣，我遇見了一些特別的人，就當作交交朋友吧，我一開始這麼想，也很期待認識新朋友。他們後來都問了我同樣的問題，我沒有回答，只是很熱衷於現在的狀態，我想，戀愛這件事應該暫時不會發生，畢竟兩人世界對我來說是有點太無聊了，我現在正在過我愉快的暑假，晚安日記。
6.
最近我在派對上認識了一個對象，他像夏天的豔陽一樣耀眼，就像注定一般我們一眼就看到對方。因為他的熱情主動，讓我們不知不覺越靠越近，好幾次差點就到下一步了，不過我想告白這種事還是讓我來好了，我肯定就是他了！ 祝我成功！
本文出自Princess塔羅心靈花園
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