【塔羅占卜】我的戀愛日記　測這個夏天會有什麼故事？

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最近的我遇見了一個對象，他跟我很不一樣，我喜歡冰淇淋他喜歡蘇打加餅乾，我喜歡凱文柯恩他喜歡麥可喬登，我看書他讀詩。我一直很想融入他的世界，我看的那本書也不過是因為是他喜歡的小說家我才看的，後來發現，我還是沒能喜歡上他喜歡的小說，還有他。最近的我開始喜歡上每天去轉角的廣場，坐在階梯上看著人來人往的熱絡，期待下一個也喜歡跟我一樣的人！