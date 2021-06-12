2021年6/14~6/20十二星座塔羅運勢：牡羊自我感覺過於良好，獅子遭受不平等待遇

美好的假日總是稍縱即逝，要回到工作崗位上懶洋洋提不起勁，這個禮拜又將面對什麼挑戰呢？先來跟塔羅老師Miki偷瞇一下這星期的星座塔羅運勢，幫自己打打氣準備迎戰囉！

牡羊座：權杖隨從逆－容易因為自我感覺過於良好而遭受打擊或是影響工作或學業。

貴人星座：水瓶座

小人星座：巨蟹座

性慾指數：●●●○○

整體：

牡羊座的朋友們這星期可能會對自己的感覺莫名良好，蠻有自信的。要注意不要因為這樣得罪別人或是影響自己的工作喔！

工作：

工作上容易高估自己的能力而產生莫名的自信。這樣的自信並不是件好事喔！明明就沒有實力卻還是硬要表現的話，容易出亂子喔！

感情：

感情上容易因為對自我感覺太良好而對對方態度稍微差了點，要注意這樣可能會引起對方的不滿喔！人際關係上也要注意這個問題喔！

金牛座：魔法師正－生活中的一切都很順利，有新的想法躍躍欲試，反應能力也很快。

貴人星座：雙魚座

小人星座：天秤座

性慾指數：●●●●○

整體：

恭喜這星期金牛座的朋友們一切都算是很順利的，腦袋中也有很多新的想法等不及去實踐。在朋友之間也能夠被肯定，做事情自信心大增。

工作：

就算遇到瓶頸或是問題也能夠很順利的去突破跟解決，原本看似很困難的任務，卻能夠在適當的時候想出合適的方法解決，令人刮目相看喔！

感情：

人際關係非常好，有結交新朋友的機會喔！跟對方的感情也能夠在小細節中找到新鮮感，為彼此重新加溫喔！

雙子座：權杖四正－生活環境的一切都很穩定，沒有太大的變化，也有成家的可能。

貴人星座：牡羊座

小人星座：天蠍座

性慾指數：●●○○○

整體：

雙子座的朋友們雖然喜歡新鮮，但這星期卻比較想要穩定一點，不大喜歡生活中有什麼太大的變動，這星期生活週遭的環境都很穩定，生活中也不會有太大的變化，可以好好的規畫自己的未來。

工作：

工作上穩定，也很受他人肯定與支持，雖然沒有什麼開創性的舉動，但是能夠把原有的江山顧好，也不會被上司找麻煩，很順利的一週。

感情：

這星期雙子座的朋友們可能會有想要成家的念頭，或是與對方的感情狀況很穩定，越來越像家人一樣，雖然少了點刺激，卻也有平凡幸福的感覺。

巨蟹座：權杖三正－腦袋中出現新的想法，可能會想要開拓新機會，有很好的合作行動力。

貴人星座：天蠍座

小人星座：獅子座

性慾指數：●●●○○

整體：

巨蟹座的朋友們這星期做決定會很果斷，在觀望之後會想要去嘗試一些新的東西。行動力也增強許多，比起紙上談兵，更容易身體力行喔！

工作：

工作上有機會有更進一步的進展，也會得到許多幫助。重要的是對工作的心力更投入了，也清楚自己要的是什麼。

感情：

單身的朋友容易遇到新對象，而交往中的朋友們卻容易把重心放在工作上或是朋友上，比較忽略情人。或是說，對於未來有不一樣的看法，可以與對方討論喔！

獅子座：正義逆－做事情可能有失原則，整體局勢有可能會出現失衡或是不公平的狀況。

貴人星座：射手座

小人星座：雙魚座

性慾指數：●○○○○

整體：

獅子座的朋友們這週可能會遇到一些失衡或是不公平待遇的狀況。有官司在身的朋友們也要多加留意是否會吃悶虧喔！

工作：

工作環境上容易遇上不合常規的事情，建議各位還是要保持原則行事，否則會越來越糟糕，如果遇到不公平的待遇也要記得多忍耐一下。

感情：

容易與對方爭吵，建議要丟掉固執任性的一面，多點寬容與耐性喔！容易產生誤會，必要時要多與對方溝通喔！

處女座：命運之輪正－命運的變化與安排是難以掌控的，一切順其自然好好把握機會即可。

貴人星座：巨蟹座

小人星座：射手座

性慾指數：●●○○○

整體：

處女座的朋友們這星期一切就順其自然吧，不管在感情或是工作人際上面，只要順著命運的安排走就好了。要留意的是，只要有機會就不要輕易放過，因為也許錯過了就會後悔唷！

工作：

最近大環境已較不樂觀，工作環境中會有許多變動令人著急，但先不要太緊張，順其自然不要太急太強求什麼就好。

感情：

這週環境的改變容易影響到感情的部分，不管發生什麼事情只要不能解決的就順其自然吧！單身的人有機會來場意外的邂逅喔！

天秤座：星星正－對生活充滿憧憬，樂觀且正面，也願意去好好努力的一週。

貴人星座：獅子座

小人星座：金牛座

性慾指數：●○○○○

整體：

天秤座的朋友們這星期的心情不錯，對於生活也會有正面積極的態度，不管發生什麼事情都可以樂觀以對，當然自然而然一切都會越來越好。

工作：

這星期天秤座的朋友們在工作上可能會有不錯的機會可以發揮所長，要好好把握喔！若是遇到挫折，也不要輕易放棄，因為說不定是個好的轉折喔！

感情：

這星期天秤座的朋友們在感情方面也許少了些激情，但是心靈層面的交流機會很多，可以藉由這個機會多多深入認識彼此喔！

天蠍座：聖杯隨從逆－行為舉止不夠穩重，過度獻殷勤反而容易讓人覺得虛偽。

貴人星座：魔羯座

小人星座：水瓶座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期天蠍座的朋友們在情緒上比較容易有失控的情形產生，也容易出現不夠穩重的舉止令人覺得虛偽或是不夠成熟。

工作：

感性容易戰勝理性的一週，工作上容易出現溝通問題或是根本就沒有那份心把事情做好。

感情：

桃花運雖然不錯，但對每個異性都好容易淪為濫情。小心將真正好的對象嚇跑囉！有情人的人容易因為情緒化而影響到對方，要多加留意喔!

射手座：權杖騎士逆－容易因為太過自滿而判斷錯誤，要記得多聽聽身邊過來人的勸告。

貴人星座：天秤座

小人星座：魔羯座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期射手座的朋友們一來對自己的自信可能太多了，導致做決定可能會不夠客觀，再來就是低落的行動力也沒辦法實踐自己的想法，很容易變成空畫大餅。

工作：

容易因為沒有行動力而拖延原本的計畫，也因為自我意識太重而聽不進去他人的意見。建議射手座的朋友們能夠稍微退讓一點，多聽聽他人的想法再來評估吧！

感情：

這星期射手座的朋友們脾氣較為暴躁，對另一半也是耐性缺缺。單身的朋友們若是有想告白的對象也容易碰釘子，建議能夠先觀察清楚再下手。

魔羯座：皇帝逆－容易有過度的控制慾，需要控制情緒的一週，也要小心不要過於固執。

貴人星座：處女座

小人星座：牡羊座

性慾指數：●●●●○

整體：

這星期魔羯座的朋友們很容易因為一些小事情而導致情緒失控。有時候他人給的建議是為你好，不要把砲口對向真正為你好的人，也不要一直想要強迫事情如自己想要的發展，會給自己與他人過大壓力。

工作：

行事上與同事間相處要留意不要過於固執，也不要老是以自己的想法為出發點不懂得變通。情緒上容易失控讓他人不敢接近，不像以往那麼好親近，要多注意。

感情：

愛一個人並不是一味的指定他去做什麼事情，還是要多溝通多聽聽對方的聲音，感情上要小心不要太過霸道而導致情人不舒服喔！

水瓶座：聖杯A逆－環境的變動導致表面上必須強顏歡笑，其實內心是不快樂的。

貴人星座：雙子座

小人星座：處女座

性慾指數：●●●○○

整體：

水瓶座的朋友們這週在情感層面較為薄弱，整體生活上也較為無趣。環境中也許會有不愉快的變動，導致水瓶座的朋友們容易感到不安與不開心。

工作：

水瓶座的朋友們要留意身邊是否有虛情假意的小人介入攪局導致進度受影響，環境中的波動容易影響到工作情緒，

感情：

溝通不良很難勾起真正的情感流動，很難找到愉快的感覺也很難真正感動。也要注意是否會有虛情假意的情況出現。

雙魚座：聖杯九逆－逃避式的選擇不面對現實，或是太自滿容易造成他人的反感。

貴人星座：金牛座

小人星座：雙子座

性慾指數：●●●○○

整體：

雙魚座的朋友們比較容易沉溺在自己的世界裡面，對於自己不喜歡或不想面對的事情容易呈現逃避的狀態，但問題如果不去面對也沒辦法解決喔！

工作：

建議雙魚座的朋友們在工作上能夠凡事低調為原則，收斂一些。樹大招風，光芒畢露反而容易招來小人或是不好的事情。

感情：

這星期雙魚座的朋友們容易沉溺在自己的世界裡面，而忽略了對方的感受。建議雙魚座的朋友們能夠多多關心對方，不要總是以自己的情緒為中心喔！