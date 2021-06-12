【圖像占卜】渴望愛情的你，測「夏季戀情」的指引！

▲我們來看看對愛情渴望的你，在夏季能夠獲得怎樣的指引吧～（圖／安妮的奇異星球提供）（圖／安妮的奇異星球提供）

這張牌是塔羅牌的聖杯7，代表渴望，那我們來看看對愛情渴望的你，在夏季能夠獲得怎樣的指引吧～（曖昧中／桃花／戀愛中）皆可測

A恐龍

B雲朵

C滿滿的聖杯

**選一個你第一眼看到的或是最有感覺的選項～**

（如果無法選第一眼跟最有感覺的就兩個答案都看）

A 恐龍 金幣國王+寶劍2

單純的做自己，迎接愛的到來

曖昧中：在這段關係中，有一個人是比較ㄍㄧㄥ 的，雖然雙方是對彼此有好感，可是卻又少了一些火花，無論是不是那個比較ㄍㄧㄥ 的那位，記得要丟球給對方，這段關係才有機會可以在一起。

桃花：在這個夏季，你有機會遇到一個不錯的桃花，但你要記得一件事就是單純的做自己，因為你是一個心思細膩的人，在愛情中容易配合對方，但這次就是考驗你做自己的時候，當你越做自己的時候，真愛就降臨了。

戀愛中：在這段關係中，兩個人有一些議題一直無法討論出一個結果，或是有一個人工作很忙，不過在這個夏季是適合說出自己想法的時候，當你說出自己的感覺，這段關係就有機會更加分了，但記得不要改變另一半，單純表達自己的想法即可。

B雲朵 權杖2+戰車逆

卡在安全感，記得好好跟自己和對方溝通

曖昧中：在目前這段關係中，兩個人似乎卡住了，而且有一方的重心可能不在感情上，或是他還卡在某個情傷中走不出來，但又需要有陪伴的感覺，所以讓這段關係陷入一個瓶頸，建議設定一個停損點，讓這段關係可以有一個答案在。

桃花：在這個夏天是有桃花的，但因為雙方好像還沒做好準備，兩個人一直卡在要前進不前進的狀態，你可能也因為自己的安全感覺得不夠，不知道自己要不要進入這段關係，保持主動開放的心態，如果對方遲遲沒有回應，那就放手迎接下一朵桃花。

戀愛中：在目前這段關係，夏季要小心兩個人有口角的部分，因為有一方可能正在忙著其他的事，沒有這麼投入這段關係，所以容易在一些小事情上引起情緒上的不滿，記得好好溝通，不要因為情緒讓關係氛圍下降，也記得如果你是比較忙的那方，多多關心你的另一半也是加溫的方法。

C 滿滿的聖杯 聖杯3+戀人牌

真誠面對自己的愛

曖昧中：兩個人的關係似乎就像在一起一樣，有很很多曖昧的氛圍圍繞著你們，但你要記得確定對方的心意才是重要的，因為這邊看來有一方桃花很多，如果對方也是真心那就敞開心胸迎接愛情吧！

桃花：這個夏季，只要你願意打開心房，願意去認識不同的人，你的桃花是滿滿的，是你可以選擇的，而不是被選擇的狀態，此外你要記得在選擇過程中，真誠是你選擇核心，好好享受戀愛的氛圍吧！

戀愛中：在這段關係中，兩個人看似相處的不錯，但要記得如果兩個人有些問題一直沒去解決，這些問題會在夏季浮上檯面上，不過浮上檯面上是好事，因為代表兩個人可以更加重視兩個人心意跟想法，就好好面對吧～

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