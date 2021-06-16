水逆雙子！唐綺陽籲避開「易出事之處」　曝「人生轉折關鍵期」將至

台灣疫情升溫，疫苗之亂惹得人心惶惶，「國師」唐綺陽在臉書提醒，本周將是「混亂中求安定」的一周，隨著夏至節氣的到來，有股能量正蠢蠢欲動，意味著「人生轉折關鍵期」將至，人們可能做出離職、離婚、關門等重大決定，唐綺陽表示，雖然人生急轉彎蒙受損失，但是總比不作為、強壓恐懼來得好。

唐綺陽臉書發文指出，6月21日之前，太陽、水逆都在雙子，「所以顯然，傳媒、記者、作家、名嘴依然是關鍵與焦點，所有『溝、通』的一切，如電腦、手機，交通工具如車、船、高鐵等，都是『容易有事』之處」，須小心遇上交通事故或是口舌是非。

唐綺陽也表示，火星移至獅子，名人、演藝圈、政經界將成為焦點，在對疫苗的需求上，也反應出「大家耐心有限」，人們對任何刻意操弄、政治手腕、或是階級特權，非常敏感及反感，她預告：「一旦意識到，馬上來氣，且形成『具體損失』（像是名聲地位、金錢、財產等）。」本周人心容易受悲觀訊息影響，這股能量特別針對「政治、社群、服務業」3大族群，善於表達與不善表達的後果兩極，表達不善者馬上就「受抵制」。

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