唐綺陽星座運勢／金牛財運暴衝，天秤人紅氣勢旺

【唐綺陽星座運勢週報6/14-6/20】

重要星象：太陽衝刺，即將夏至，日雙子與水逆，木星將逆行，土天四分高峰，日土135度。

太陽雙子最後衝刺，即將夏至，天氣多變、人心浮動。日雙子與水逆，師生、記者、作家成為焦點，多注意交通安全與口舌是非。木星將逆行，回顧過去並做出調整，以往過度樂觀之處，狀況將被凸顯出來。土、天四分高峰，變化具戲劇性，影響名聲、生活，監督在上位者，同時做好自省。日、土135度，當心是非多，容易悲觀，從事大眾服務者，受到限制及挑戰。