生命靈數6/14~6/20分析　想要擁有好的成就，先把當前所有好與不好全然吸收

想要擁有好的成就、結果之前，得先把當前所有好的、不好的全然吸收、接納，才有辦法從中去調整、優化，否則一昧的只看到單向的路徑，只會徒增自己狹隘的眼光與做法，最終只會讓自身沒有太多的信賴。

人與人之間的關係，本就有各種可能、各種變化，千萬別用自己的世界衡量外頭的世界，只會讓自己增加失望與落寞，換個方式看待生活、看待世界，不難發現各種有趣與好玩的生活型態，並非死板板的生活樣貌。

生命靈數計算方式

將自己的西元出生年月日，加總到最後的個位數

如：1993.02.27=33，3+3=6

該範例的生命靈數為6

【事業工作】

生命靈數1

雖然要靈數1的朋友放低姿態、放軟身段不太容易，但的確當前需要將自身的腳步放慢下來，重新調整、檢視一下，工作上不斷的衝刺、過關斬將，是時候讓自己用不同的方式在新的局面處理挑戰，無論是借力使力還是透過身旁的資源來協助自身，都可以大幅的降低過度的力量付出造成自身匱乏、量能不足的狀態，面對當前諸多聲音或不同的聲浪，仍需要花點時間消化與平復。

生命靈數2

當前事業上整體都有不錯的成績，與其給自己莫大的壓力與擔憂，不如把心思放在眼前可以完成的事物上，甚至包含對於人、團隊等輔導方面，對於靈數2而言，業績、工作內容已經不是太首要需要費力的事情，反而需要著重在整個人群、團隊的建構，彼此之間的信任與向心力，都是相當重要的環節，別忘了自己的心緒也需要把持適度的抽離，否則容易陷入他人情緒的影響。

生命靈數3

按部就班的發展，對於靈數3來說可能稍嫌無趣，但眼前的扎根是相當重要的環節，在許多的看似無聊、重複的工作型態、模式不斷的產生，卻也是要讓靈數3重新再回到基礎上磨練，爾後才有更多的同理心來協助那些需要被幫助的同仁和客群，千萬別在用自己的認知、觀念、想法，而忽略了還有更多的可能性與事物不同的發揮空間。

【感情關係】

生命靈數7

在關係中彼此本就會不同的想法、感受，面對與自己不同聲音時，如何跳脫自己的立場、角色，而不是陷入二元的關係狀態下，讓彼此有更多的衝突與碰撞，當前會有些不悅、口角，甚至產生傷害性的衝突變化，然而這些對錯是非都是可以避免，如同前面提到，彼此之間真正在意的核心問題，究竟是「感受」還是「問題」。

生命靈數8

靈數8當前讓自己慢下來檢視了週遭，面對感情、面對生活，無論是大環境的動盪影響，還是自己對於生命有不同的體悟，讓感情關係中有了不同過往的見解與感受，不再這麼極致，給了自己有更多的空間與彈性，對於關係也呈現比較放鬆的態度，導致自己在這段期間也有了不一樣的生活方式，對於眼前的每件事情有了隨順因緣的體悟。

生命靈數9

有了明確的目標與方向，請好好的全力以赴，對於靈數9的朋友，或許會覺得等到時機成熟在行動，甚至等到對方有些表示、動作後，再去展開後續的計畫安排，然而當前會需要靈數9的朋友，率先讓自己動起來，別因為過度的等待，導致機會喪失，即使是有伴侶的朋友也是如此，偶爾採取主動，反而可以增添彼此之間的關係連結，但要留意隨時保有同理心，別只有活在自己的世界中。

【金錢財運】

生命靈數4

過去的理財計畫有了明顯的成果，當前可以好好把握這些金錢計畫與落實，面對投資、置產等財物上的規劃，請自己要做好功課且親力親為，別因為太複雜或自身覺得太麻煩，把這一切委託給其他人代辦、處理，這是非常危險的，當前若要增加自己的金錢收益，請將每個環節都要確實讓自己有所接觸、瞭解，再加以執行這些金錢上的規劃運作。

生命靈數5

幾家歡樂幾家愁，對於靈數5而言，反而受到金錢的制約，本週的擔憂與惶恐，導致靈數5有些一籌莫展，反而不知道該怎麼面對金錢與自己的關係，備感壓力的情況下，財運狀況更導致自身戰戰兢兢，不至於匱乏、不足，而是覺得自身與金錢關係裡少了一些安全感，建議靈數5的朋友，與其放大的檢視金錢問題所帶來的匱乏與不安感，反而可以花點時間來檢視自身這些情緒的源頭是來自於什麼，才有辦法真正的有效解決當前的情緒與動盪的財務狀況。

生命靈數6

整體來說是平平的狀態，對於靈數6來說，沒有過度的追求也沒有讓自己消極的生活，反而將重心都專注放在身旁的家人或親友上，對於金錢的追求就顯得沒有這麼的多，有趣的是，對於靈數6而言，把情緒和身旁的人照顧好，當前的財運狀況也會節節攀升，若不斷的追求帳面的金錢數字，反而只會讓自己面對賺錢的動力產生更大的無助感。

文：秉麟

FB：秉麟療癒催眠師

IG：19101Leo

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