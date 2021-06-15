每日星座愛情運勢2021/6/16 本日包容星處女座

在愛情的國度裡我們總會迷惘找不到方向，不妨讓Miki老師來當你的指南針，用塔羅運勢來為你解惑吧！

牡羊座－幸運數字：5 幸運顏色：靛色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

月亮逆：不明確的情感關係都會開始告個段落，雖然有時候事實的真相並不是那麼討喜，但能夠釐清狀況對兩人都好。

金牛座－幸運數字：8 幸運顏色：南瓜色

整體問：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

寶劍國王正：在情感上比較沒有什麼熱情，但卻能很明確的找到兩人之間存在的問題，並且想辦法不帶情緒的溝通解決，用比較成熟的方式在經營感情。

雙子座－運數字：7 幸運顏色：湖水綠

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

權杖七逆：容易逃避彼此之間存在的問題不想去攤開來解決，但如果能夠好好面對問題所在，其實解決起來並沒有想像中困難。

巨蟹座－幸運數字：2 幸運顏色：黑色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

皇帝逆：比較沒有辦法適度拿捏自己的情緒，很容易就會對對方控制慾過強，或是如果對方沒有順自己的意思就大發雷霆。

獅子座－幸運數字：0 幸運顏色：深灰色

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

權杖八正：感情上甜蜜且熱情，就算已經交往了很久也會忽然找回以前熱戀的激情，如果有計畫要懷孕也可以好好把握機會喔！

處女座－幸運數字：6 幸運顏色：桃紅色

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

力量正：相愛很容易但相處就需要雙方互相包容忍讓，不見得每次都得占上風，有時候稍微的退讓態度柔軟一點反而能更快達到共識。

天秤座－幸運數字：3 幸運顏色：白色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

審判逆：貪得一時的玩樂有可能會造成感情出現裂痕，花花世界雖然有趣但真正陪著你的只會有一位，勸各位還是別留戀花叢囉！

天蠍座－幸運顏色：1 幸運顏色：寶藍色

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

吊人正：感情中處於付出比較多的那方，也不會去跟對方計較，腦袋所想的是更遠的未來，因此也不怕辛苦也不覺得委屈。

射手座－幸運數字：9 幸運顏色：磚紅色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

權杖三正：如果是單身的朋友們，今天有機會在不同的領域遇到有好感的人，也可以透過他了解更多不同領域的事情。

魔羯座－幸運數字：4 幸運顏色：銀色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

聖杯國王逆：在感情中容易有心口不一的狀況發生，容易多說多錯，明明就不是想要傷害對方卻容易表現得讓對方很心寒。

水瓶座－幸運數字：8 幸運顏色：桃紅色

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

聖杯七正：不切實際的甜言蜜語雖然好聽，但真正能做到的沒有幾人，期望不要太高以免到時候更失望喔！

雙魚座－幸運數字：4 幸運顏色：薰衣草紫

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

寶劍六正：如果能夠有跟情人一起的事業或是一些小計劃，不但能夠增進彼此的話題，也能夠讓彼此更加緊密結合，是不錯的選擇喔！