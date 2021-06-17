每日星座愛情運勢2021/6/19 本日元氣星水瓶座

總是為摸不透的情感關係食不下嚥？讓塔羅老師Miki來幫你，看看十二星座今天的愛情運勢如何喔！

牡羊座－幸運數字：7 幸運顏色：水藍色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

聖杯隨從逆：會因為自己做了什麼事情而心虛，反而對情人太過矯情，這樣不但沒有加分效果，反而讓人家更懷疑，還是拿出真心誠意，不要亂出花招。

金牛座－幸運數字：2 幸運顏色：薰衣草紫

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

寶劍國王正：能給予對方極大的安全感，好像天塌下來都能頂著一樣，不過會比較嚴謹一點，對情感的要求也會比較高。

雙子座－幸運數字：1 幸運顏色：螢光粉

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

聖杯四正：對感情處於比較被動的狀態，只想接受對方的好，卻不願意多做些什麼來經營這段感情，可能會有潛在的溝通危機。

巨蟹座－幸運數字：4 幸運顏色：姜黃色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

金幣六逆：兩人的相處有失衡的狀況，一方一直付出卻沒有任何層面的回報，不平等的感情狀態很容易有問題爆發的可能性。

獅子座－幸運數字：8 幸運顏色： 酒紅色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

正義逆：很容易因為情緒或是利益問題而犧牲了自己的感情、委屈了對方，這樣很容易一步錯步步錯，要多加注意。

處女座－幸運數字：6 幸運顏色：灰色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

寶劍十逆：也許會聽到關於對方的一些流言蜚語，如果真的很介意，不妨直接詢問對方，說不定說開了也只是誤會一場。

天秤座－幸運數字：3 幸運顏色：黑色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

聖杯十逆：世界上沒有十全十美的感情，在羨慕別人童話般的愛情前，也要看看對方的好，有些光鮮亮麗的外表不見得是真的，自己還是要懂得滿足跟感恩。

天蠍座－幸運數字：0 幸運顏色：翡翠綠

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

皇帝正：在情感上比較霸氣的一天，雖然霸道了一點，但出發點都不錯，對方也不會感到不舒服，反而蠻有安全感的喔。

射手座－幸運數字：6 幸運顏色：深棕色

整體運：●○○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

權杖國王逆：既然是在交往關係就必須為兩人的感情負責任，為所欲為的任性，很容易在雙方感情留下不好的裂痕。

魔羯座－幸運數字：0 幸運顏色：莫蘭迪粉

整體運：●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

聖杯七逆：也許隱藏的真相被無預警揭開是殘酷的，但也好過一直被有心人士欺瞞來得痛快，揮別錯的才能跟對人的相逢。

水瓶座－幸運數字：9 幸運顏色：土豪金

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

太陽正：正能量滿滿，對於感情也是熱情滿滿，跟對方之間的信任感也很充足，膩在一起時很甜蜜，就算各自分開做事情也不會不安心。

雙魚座－幸運數字：5 幸運顏色：琥珀色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

權杖十正：容易在感情中感到龐大的壓力，有可能來自於對方或是大環境的要求，彼此雖然心累，仍然不願意放棄這份感情。