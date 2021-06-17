每日星座愛情運勢2021/6/20 本日熱情星金牛座

在愛情的國度裡我們總會迷惘找不到方向，不妨讓Miki老師來當你的指南針，用塔羅運勢來為你解惑吧！

牡羊座－幸運數字：8 幸運顏色：琥珀色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

權杖七逆：對於感情中接踵而來的問題顯得有點應付不暇，雙方也沒辦法站在同個地方一起面對，容易讓各位萌生退怯的念頭。

金牛座－幸運數字：9 幸運顏色：灰藍色

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

權杖A正：對感情非常積極熱情，也有可能會萌生一些有趣、新鮮的念頭，兩人在一起是充滿熱情與活力的。

雙子座－幸運數字：7 幸運顏色：淺灰色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

寶劍騎士逆：容易因為想太多或是溝通不良而跟對方起爭執，一直堅持自己認為對的事情、不讓步，讓雙方關係降到冰點。

巨蟹座－幸運數字：1 幸運顏色：深紫色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

聖杯二逆：雙方在溝通可能會有些困難，在許多小事情上沒辦法達成共識，感情中的甜蜜感，也會隨著觀念不同而逐漸退燒。

獅子座－幸運數字：0 幸運顏色：正紅色

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

節制逆：兩人的相處少了默契與互相理解的包容心，或是明明知道對方是那樣想的，卻刻意扭曲成別的樣子，感情狀況可能亮紅燈。

處女座－幸運數字：2 幸運顏色：螢光黃

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

聖杯四正：對感情處於比較被動的狀態，只想接受對方的好，卻不願意多付出來經營這段感情，可能會有潛在的溝通危機。

天秤座－幸運數字：6 幸運顏色：鮭魚粉

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

寶劍A正：歷經了一番比較正式的溝通後，可能會有一連串好的連鎖效應，但能夠維持多久，就要看兩人是否能夠堅持下去。

天蠍座－幸運數字：5 幸運顏色：草綠色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

女祭司逆：很容易因為一些誤解而產生不信任感，甚至對對方冷言冷語，建議各位有什麼疑慮要提出來討論，不要自己鑽牛角尖。

射手座－幸運數字：3 幸運顏色：金色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●●

金幣二正：兩人之間的感情可能會有些變化或是波動，需要雙方共同的默契與理解來解決，可以說是個考驗喔。

魔羯座－幸運數字：2 幸運顏色：桃紅色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

聖杯九逆：一段感情如果只站在自己的立場跟角度去看，會顯得有點自私，不去珍惜自己已經擁有的美好而繼續予取予求，反而容易讓感情更加疏離。

水瓶座－幸運數字：4 幸運顏色：墨綠色

整體運：●●○○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

死神正：兩人之間沒有辦法解決的問題，可能會導致感情走到終點，至於會是僵局或是新的開始，要看機會如何把握。

雙魚座－幸運數字：0 幸運顏色：寶藍色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

戰車正：對感情很有熱情與活力，能夠為彼此注入滿滿的正能量，如果彼此遇到什麼困難也都能夠互相幫助，感情有升溫機會。