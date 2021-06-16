▲你可以看太陽跟金星星座，了解在愛情裡，你最渴望的需求。（圖／Shutterstock）

什麼樣的關係讓十二星座感覺最舒適，最沒有壓力，你可以看太陽跟金星星座，了解在愛情裡，你最渴望的需求。

不需要愛的死去活來，只要安穩有默契：金牛座、獅子座、處女座

這組星座最自在的愛情關係，其實是很需要一份穩定的關係和懂得彼此，那種不用多說就有的默契！金牛座在意生活的默契跟節奏，獅子座在意穩定關係的支持感，處女座在意日常生活的安定，對這三個星座來說，愛情也許一開始都是很濃烈的，但真的要自在又舒服的關係，絕對是濃情過後，彼此是不是在生活中依舊很需要對方，有著別人都沒有的那種瞭解對方的感受，這才是讓他們覺得最喜歡的愛情關係。

你眼裡只有我，我永遠是你的第一順位：雙子座、天蠍座、雙魚座

這組星座希望對方不管做什麼事情，都會很在意他，會把他放在第一順位，只要是有這種感受，他們真的是做什麼都會甘心的。雙子座在意你有沒有看重他，天蠍座在乎你，所以絕對不能忽視他們，雙魚座希望你眼裡永遠只有他，他們只要感受到對方的在乎，就會覺得關係是快樂又幸福的，愛情才會一直存在著。

互相找碴求進步，又愛又恨的挑戰樂趣：牡羊座、巨蟹座、摩羯座

這組星座最自在的關係，絕對是彼此互相挑戰、又競爭又合作的關係，聽起來真的很詭異，這種關係居然會自在？不是應該很累才對嗎？但其實啊，牡羊座要對方強大，自己當然就會跟上，巨蟹座只要被伴侶鞭策，就比較不會焦慮，可能還會做得更好，摩羯座最討厭沒有進步的關係，他們覺得這樣不成長是不行的，所以對他們來說，這樣的關係，反而會讓他們覺得很有樂趣，才會想維持下去。

各自有獨立空間，卻又永遠留一個位置給彼此：天秤座、射手座、水瓶座

這組星座表面上看起來好像都各忙各的，但其實內心都知道對方就是最重要的人，但日常絕對不要依賴，煩對方！天秤座不喜歡太緊密的生活狀態，很需要獨自的放鬆空間，射手座忙得很，常常有新目標要實現，希望另一半能支持，水瓶座需要自我放逐的天馬行空，伴侶當然要給他這樣的彈性。你愛跟我在一起，也愛獨立空間，就是這組星座最自在的關係模式了！

澤誼的人參青紅燈

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