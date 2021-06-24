總是在意別人對你的評價？擔心別人是否可能會誤會你的為人？好奇自己在別人眼裡是怎樣的存在？本次，就藉由有趣的心理測驗，幫你一窺別人都是如何看待你的！

看一眼下圖，憑直覺判斷你先看到什麼？

先看到男人的臉

如果你第一眼就注意到男人的臉，那表示，你是個很擅於隱藏你的情緒與感受的人。別人即使與你面對面應對相處，也很難看穿你的真實性格，哪怕他已經激怒了你，你也能做到喜怒不形於色。在團體中，你總是非常活躍，時常被視為領袖人物。

你善於邏輯分析，對於自己所下的決定非常果斷且堅定。在別人眼裡，很可能會認為你是一個很隨和的人，但這不表示你是個會隨意從眾之人。你對生活充滿好奇衝勁，因為這項性格特質，總讓身邊的人，會不自主想多靠近你並想跟你交朋友。

你對朋友非常好，有時甚至會把他們的事當成自己的事在處理。然而，這樣的你，有時也會有點覺得失落，覺得他們並沒有像你對待他們般同等好、同樣被重視。

先看到女人的身體

如果你第一眼先留意到女人的身體，這意味著你是個生性慷慨大方的人。身旁的人欽羨你有著正向、積極與樂觀的生活態度。在團體裡，你是個講求效率，說到做到，被視為做事充滿幹勁且獨立自主的人。生活總有著明確目標，一旦決定了，絕對會堅持到底。

擅長人際關係的應對進退，有一雙善於看透事物本質並發掘問題的敏銳觀察力。然而這樣的你，並不會因此驕傲自滿或隨意批評他人，相反的，你是一個極富有同理心的人，對於自己所講出去的每句話，都會特別修飾注意，不會隨意用語言傷害他人。

由於你對於周遭的變化感受很敏銳，所以你很挑朋友與環境。每到一個新的地方或遇見新的人，覺得苗頭不對，或是感到磁場不合時，你便會立即劃出明確界線，不會讓對方有機會侵犯到你的地盤或私領域。

原文授權轉載自ＭＦ變型男