2021年6/21~6/27十二星座塔羅運勢：巨蟹疲於應付小人，魔羯過度情緒化易誤事

美好的假日總是稍縱即逝，要回到工作崗位上懶洋洋提不起勁，這個禮拜又將面對什麼挑戰呢？先來跟塔羅老師Miki偷瞇一下這星期的星座塔羅運勢，幫自己打打氣準備迎戰囉！

牡羊座：寶劍A正－非常理智且思緒清晰有條理的一週，但要小心不要用言語中傷他人。

貴人星座：天秤座

小人星座：巨蟹座

性慾指數：●●○○○

整體：

牡羊座的朋友們這個星期頭腦是非常清楚的，對於每件事情都能夠做出準確的分析，這樣不僅增添許多魅力，在工作行事上也會很順遂。

工作：

這週牡羊座的朋友們思路清晰，在工作上是如魚得水，蠻容易獲得上司的賞識。只是過於重視原則容易得罪其他同事，讓人覺得不合情理，要多加留意喔！

感情：

這星期牡羊座的朋友們在感情上雖然能夠彼此溝通，但還是太過重原則，提醒各位在跟對方說話的時候還是要委婉一點，以免傷害到對方。

金牛座：金幣六正－財務狀況良好，對於他人慷慨大方的一週，也有機會遇到貴人相助。

貴人星座：魔羯座

小人星座：射手座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期金牛座的朋友們財務狀況不錯，雖然金牛座的朋友們平常對錢財物質等比較在意，但這星期可能會把資源拿來運用在人際關係上。

工作：

這星期金牛座的朋友們工作上頗為順利，沒有什麼大問題。只是越是成功的人越忙碌，不過要記得耕耘與收成是成正比的！

感情：

金牛座的朋友們這星期對情人不錯，可能會突然買點小禮物犒賞對方。單身的朋友們也會找三五好友相聚，雖然快樂但有可能會花不少錢喔！

雙子座：權杖國王正－適合做重大抉擇的一週，做事情果斷有自己的想法，受他人敬重。

貴人星座：獅子座

小人星座：魔羯座

性慾指數：●●●●●

整體：

雙子座的朋友們星期剛好情緒很穩定，頭腦也蠻清楚的，更重要的是擁有對生活上的熱忱。這星期適合擔任有領導性的工作，在帶領他人上會有不錯的表現。

工作：

這星期衝勁很強的雙子座朋友們適合擔任領導一職，就算只是小小職員也會在自己的工作上有所突破的表現。喜歡表現自己的雙子座朋友們可以好好把握機會好好表現喔！

感情：

這星期雙子座的朋友們對情人是非常的熱情，雖然可能有點霸道，有點大男人，但是基本上兩個人的相處是會非常愉快的唷！

巨蟹座：權杖五正－環境容易出現小人或是太多雜事干擾，容易應付不暇，要多加留意。

貴人星座：天蠍座

小人星座：獅子座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期巨蟹座的朋友們身邊容易出現小人或是有許多雜務令各位疲於應付，雖然巨蟹座的朋友們平常應付這些事情應該綽綽有餘，但還是會很心煩喔！

工作：

工作上也許會出現難纏的競爭對手，或是同陣線的無理取鬧，令巨蟹座的朋友們很頭痛，這時候光坐著煩惱也不是辦法，要多想點可以實際解決問題的辦法。

感情：

這星期巨蟹座的朋友們對於感情也較為冷漠，無暇放太多重心在感情上。請和另一半好好溝通，否則很容易在混亂中埋下以後爭吵的根源喔！

獅子座：聖杯十正－心平氣和的一週，帶著滿足的心情好好度過，要心存感恩珍惜一切。

貴人星座：牡羊座

小人星座：雙魚座

性慾指數：●●○○○

整體：

獅子座的朋友們這週較容易感到滿足，心情上也較為輕鬆愉快。與朋友間的相處和諧家庭愉快，整體而言就是心平氣和又順利的一週囉。

工作：

平平靜靜的心情可以使工作順遂，沒有什麼亂子一切都很順利，就算遇到麻煩也可以動用人際關係化險為夷唷！

感情：

感情雖然沒有什麼激情，但平平淡淡細水長流的感覺也不錯，就算是沒有對象的人也有可能遇到相處起來很舒服輕鬆的人喔！

處女座：權杖四正－生活環境很穩定美滿，心情也很平靜穩定，人際溝通和諧愉快的一週。

貴人星座：巨蟹座

小人星座：天秤座

性慾指數：●●○○○

整體：

處女座的朋友們這星期一切都很平穩，生活環境呈現安定的局面，擁有穩定的家庭，生活充滿了溫馨和諧，這對處女座的朋友們來說是最安心穩定的，也有多點時間去編織夢想喔！

工作：

這星期的工作非常平穩，要是前陣子有很努力在打拼，這週可以先稍微喘息一下。若是要開創自己的事業也不錯喔！

感情：

這週感情狀況也是很穩定和諧，甚至容易有成家的打算，與另一半相處就像家人一樣，沒有另一半的人也容易有不錯的機會認識到很好的異性朋友喔！

天秤座：吊人逆－對以往的不平等對待忍無可忍，容易大爆發，行事前要先三思。

貴人星座：射手座

小人星座：金牛座

性慾指數：●●○○○

整體：

天秤座的朋友們平時比較不喜歡跟人家起衝突，忍耐力還算足夠，但這週似乎很容易就感到心煩氣躁，甚至直接表現出自己的不滿。建議天秤座的朋友們能夠多耐點性子，許多話點到為止就好，千萬不要做出會讓自己後悔的事情喔！

工作：

平時因為懶得惹麻煩而總是會ㄍ一ㄥ住或是直接轉移話題的天秤座朋友們，這星期有可能會忍受不了不平等待遇而忽然爆發，不過千萬不要因為一時衝動而丟了工作，或是得罪同事喔！

感情：

這星期天秤座的朋友們感情上本來處於付出較多的一方會突然爆發不願再付出，甚至可能頭也不回的離開現況。

天蠍座：魔法師正－很有創造力也很有新想法的一個星期，遇到什麼問題也可以迎刃而解。

貴人星座：雙魚座

小人星座：牡羊座

性慾指數：●●●●○

整體：

恭喜這星期天蠍座的朋友們一切都算是很順利的，無論做什麼事情都很順遂，人際關係上也很好，容易因為風趣的交談而認識新朋友。

工作：

就算遇到瓶頸或是問題也能夠很順利的去突破跟解決，原本看似很困難的任務卻能夠在適時的時候想出適當的方法解決，令人刮目相看喔！

感情：

人際關係非常好，有結交新朋友的機會，只是要注意這樣是不是會讓另一半沒有安全感呢？除此之外，感情運勢是非常好的唷！

射手座：金幣十逆－要留心財務方面還有家庭人和的問題，長久累積的問題容易爆發。

貴人星座：水瓶座

小人星座：處女座

性慾指數：●●○○○

整體：

射手座的朋友們這週要特別留意財務方面的問題，尤其如果碰上與家裡財產有關的問題都要特別留心。人際的方面也要多費心思，避免長久累積的問題一次忽然爆發不可收拾。

工作：

這週不建議射手座的朋友們作任何投資，遇上與金錢或是家中財產相關的事情都盡量低調一點，就算是家人也要多思考一番再做決定。

感情：

與對方的相處較為冷淡，長久累積的問題容易爆發，尤其在家庭生活更容易有衝突的產生，建議射手座的朋友們能夠在遇到問題的時候先冷靜思考一下，以免一時衝動傷害了對方。

魔羯座：聖杯國王逆－過度情緒化容易耽誤重要事情或是造成他人困擾，需多加留意。

貴人星座：金牛座

小人星座：水瓶座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期魔羯座的朋友們容易因為過度情緒化或是過於感性而造成他人的困擾，甚至要小心有可能會耽誤到正事喔！

工作：

工作上要小心不要因為情緒化而誤了大事，自己要什麼也要先想清楚，切記要公私分明，不要把情緒帶到工作上喔！

感情：

這星期魔羯座的朋友們感情上較為任性，需要另一半的大量包容，只是這樣也容易造成雙方的不愉快，需要多加留意。

水瓶座：月亮正－週遭事物的變化容易造成心情陰晴不定，也容易有疑心生暗鬼的情況。

貴人星座：雙子座

小人星座：天蠍座

性慾指數：●●○○○

整體：

水瓶座的朋友們這星期會發現周遭的事務都處於一種不明確的狀態，不管是事業或是人際上都無法很明確。在心情上也容易因為這樣受影響而導致情緒不穩定。

工作：

週遭環境的變化容易造成情緒上的不安定，更容易造成工作狀況跟著不穩定，要多加留意。如果要有發展還是更多機會還不到時候，需要靜候環境更穩定。

感情：

有伴侶的人這星期可能會特別容易感到不安，單身的人這星期容易與人產生曖昧狀況，雖然也許是種享受但是曖昧不明的狀況也許會引發許多不必要的心煩意亂，要多加留意喔！

雙魚座：審判逆－關鍵的機會總是在不經意的時候出現，不好好把握容易錯失良機。

貴人星座：處女座

小人星座：雙子座

性慾指數：●●○○○

整體：

雙魚座的朋友們在這個星期上可能會有些較為重大的抉擇要去面對，各方面有可能會遇到關卡，也很容易因為一個不注意就疏忽了良機。

工作：

機會的來臨總是在最不經意的時候，不好好把握的話，錯失後可能後悔莫及。自己心態上面也要有所調整，要正面積極的去面對問題而不要逃避。

感情：

這星期雙魚座的朋友們感情上容易遇上關鍵性的爭吵，建議雙魚座的朋友們要好好想想對方要的是什麼，也要好好溝通不要逃避問題喔！