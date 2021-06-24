【塔羅測驗】豬隊友是你！麻煩降臨就慌張　測你都怎麼「造成別人的負擔」

有時候當我們面對麻煩降臨時，會顯得十分手足無措，這時候你是能給予幫助一同解決狀況的人，還是在後面扯後腿，越幫越忙讓事情越來越復雜？到底你是一個神伙伴，還是豬隊友呢？快來測孟小靖老師的塔羅占卜，現在請依照你的第一印象，選一張你最喜歡的塔羅牌吧！

選A的你：

你是「豬隊友」指數50% 》 其實你也不能算是真正的豬隊友，但對於麻煩問題的處理反應，的確是稍微慢了些。有時候狀況來得又快又急，但老是悠悠蕩蕩的你，很容易被別人誤會對所發生的事情漠不關心，也不算是會積極主動的參與解決之道的討論，總覺得會有人處理後再通知你，此時用以靜至動的方法來等待就好。不過，有時候讓別人能在第一時間了解你的建議跟想法，會滿有幫助的！

選B的你：

你是「神伙伴」指數60% 》 隨時都保有危機意識，知道人生總有一些問題需要解決的你，畢竟每次的麻煩，也都是一次學習。早已經將過往發生狀況的處理流程記在腦中了，此時這些處理之道都很能派上用場！能很快的將事情做出好的處置外，也能在適當的時間點為身邊的人伸出援手，就因為自己經歷過，所以知道什麼時間點該做什麼事，做到真正的超前佈署，讓大事化小、小事化無。

選C的你：

你是「神伙伴」指數80% 》 每次需要你處理事情的當下，你都會先告訴自己狀況來了但問題不大。這樣正向的思考的確能讓你很平靜的去看到麻煩的癥結點，也能有效率的進行分析與安排，這樣一來，更能就針對要調整或修正的部分下手，也很快的就能讓事情有解決之道，所以你當然是一個神伙伴啊！在你身邊的人都覺得你很值得大家信賴，令人有種安心感喔！

選D的你：

你是「豬隊友」指數70% 》 當發生事情的時候，很容易先自己嚇自己的你，要你在這個時間點給予幫助，還真的是只求你不要再添亂子就好。總是習慣讓情緒跑在前面，然後就顯得很慌張，也處理不了狀況。因為自己的內心有許多恐懼，更想得到身邊人的安慰，反倒又造成別人的負擔。如果當麻煩出現時，若你此刻覺得十分的不安，也察覺到這些心情，請先讓自己學著消化看看。

文章來自《塔羅事典-孟小靖的塔羅博物館》

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