生命靈數6/21~6/27分析　留意檯面下藏不住的壓抑心理，感情關係需拿捏分寸

檯面上似乎開始逐漸平靜、穩定下來，反而要留意接下來檯面下的暗潮洶湧，雖然對於當前生活不會有太大或突如其來的變數，卻無法隱藏那些壓抑許久的心理影響。

當前人際關係順順、穩穩的，不需要刻意去對號入座或挑起不必要的紛爭。感情關係會有不錯的人緣、桃花，自己要懂得拿捏距離、分寸，否則容易陷入桃色糾紛當中。金錢與工作方面需要花點時間讓自己好好放鬆，過度緊繃的情緒，反而會影響後續個人發展。

生命靈數計算方式

將自己的西元出生年月日，加總到最後的個位數

如：1993.02.27=33，3+3=6

該範例的生命靈數為6

【事業工作】

生命靈數4

雖然有不錯的生活環境，但仍要為了未來做足準備，千萬別沉溺於現況而不願意奮鬥、努力，當前的生活最需要有往前邁進、奮力的行動展現，一旦淪落過一天算一天，只會浪費大好的資源，在工作表現上也不要僅看一個層面，全然的視野格局，才是真正有足夠宏觀的高度來檢視當前每個可能性。

生命靈數5

不難發現靈數5有著明確目標時，內心的熱忱與行動便會油然而生，工作上的表現也是如此，諸多變化、挑戰，都有辦法游刃有餘，本週真正要注意是自己心緒的表現，一旦陷入低潮、失衡的狀態下，要懂得讓自己調整回來，轉換心情、改變當前生活等等，都是有助於跳脫負面與低潮的方法，心情順了，各種疑難雜症都可以解決。

生命靈數6

過去所累積的一切，都會如實展現在生活中，意思是過往在人際關係上有努力、下功夫，當前的人際關係一定有不錯的表現，工作職場上若頻頻受挫，得需要好好省思自己在過去的表現，是不是有哪些環節不如預期，雖然當前展開行動無法立即獲得改變，但可以替自己在往後的生活鋪路、做調整，若當前是順遂、穩定的，請繼續保持下去。

【感情關係】

生命靈數1

對於靈數1來說，關係不見得僅有伴侶關係，感情昇華到一定程度，就會像家人一樣，不斷在兩人世界裡維繫與加溫，有些時候與其自己花很多力氣、時間煞費苦心，不妨試試聯合身邊朋友、家人的力量，也能替感情增添不少溫度，當然當前疫情影響，要避免群聚交流，可以透過通訊軟體、社交軟體凝聚彼此的力量。

生命靈數2

感情中靈數2最為重要的是，即使內心有很多想法、感受，卻容易因為過度的害怕、擔心，想減少摩擦、衝突，選擇算了，這點必須好好正視，不需要去擔心自己說出來的話會不會影響彼此的關係，若沒有如實的表達、傳遞，只會增加彼此間的鴻溝，即使沒有對象的朋友，也別輕言放棄，若自己沒有咀嚼、消化當前的內在感受，只會讓關係更加遠離，適度、適當的對談、溝通，才是讓關係長久的不變法則。

生命靈數3

靈數3是所有靈數中最能夠展現、表達能量的數字，如何有效傳遞真正的訊息，相信對於靈數3是需要花一些時間磨練、學習，每個詞彙、語言都需要好好的思考再表達，千萬別憑藉一股衝動或當前的感受而貿然脫口，這只會讓雙方關係產生距離。當前適時地察言觀色後再展開行動，才有效助於雙方關係的提升。

【金錢財運】

生命靈數7

本週幸運降臨，努力的耕耘、付出，當前都有不錯的收穫，對於金錢需要更多的主動，千萬別守株待兔原地等待，反而需要增加一些積極的態度與行動，當前的金錢能量取決與自己有多努力、有多渴望，雖然本週具有不錯的財運，但如果靈數7選擇安逸、隨遇而安，這些金錢能量反而容易從旁流失，會非常可惜。

生命靈數8

如何排解眾人的紛爭，才有辦法創造出更多的金錢能量，對於靈數8來說，眼前或許需要調解、平息許多人的聲音，看似沒有因此立即獲得理想的收益狀況，然而將這些人事問題處理妥善，這群人是會帶來可觀的收益，本週的金錢狀況會取決與人之間的關聯，尤其與同事、下屬等關係更為明顯。

生命靈數9

雖然有貴人在一旁默默的協助，對於靈數9更需要的是包容與接納不同聲音，如果一邊付出、一邊謾罵，貴人的力量便很難發揮，連帶也會影響到金錢能量，雖然在面對當前生活，不是只有隨遇而安、處之泰然，但對於諸多不愉快，真的不需要每件事情都耿耿於懷，放寬心面對、看待，問題都有辦法一一被解決，心情平順後，金錢、財富也會隨之湧入。

文：秉麟

FB：秉麟療癒催眠師

IG：19101Leo

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