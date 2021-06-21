每日星座愛情運勢2021/6/23 本日知足星巨蟹座

在愛情的國度裡我們總會迷惘找不到方向，不妨讓Miki老師來當你的指南針，用塔羅運勢來為你解惑吧！

牡羊座－幸運數字：4 幸運顏色：磚紅色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

魔法師逆：太容易聽信甜言蜜語很容易被對方牽著鼻子走，要保持清醒的腦袋，把持自己的原則，承諾並不是長在嘴巴上的。

金牛座－幸運數字：6 幸運顏色：湖水藍

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

寶劍七正：運用小聰明及耍些嘴皮子，可能會讓雙方在問題發生時能夠暫時有點緩衝，但實際上不爭吵了問題卻也沒辦法獲得解決。

雙子座－幸運數字：2 幸運顏色：茶色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

寶劍騎士正：容易因為自己的聰明及快速反應讓情人覺得很有安全感，甚至有欽佩的感覺，兩人的感情也會越來越好喔。

巨蟹座－幸運數字：3 幸運顏色：丹寧藍

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

世界正：對現有的情感狀態感到心滿意足且非常珍惜，也會感謝情人對自己的付出，兩人如果有想要更進一步的打算也可以規劃一下。

獅子座－幸運數字：8 幸運顏色：桃紅色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

金幣二逆：雙方的付出沒辦法達到平衡，使得爭執變多了，兩人的感情也會受影響，外在因素的不確定性也會加增不少。

處女座－幸運數字：9 幸運顏色：深灰色

整體運：●○○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

隱者逆：對黏膩的情感關係感到厭煩，比較想要一個人靜靜的做些自己喜歡的事情，例如待在家裡耍廢也是種放鬆。

天秤座－幸運數字：5 幸運顏色：松柏綠

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

金幣八逆：對情感的經營有點厭倦，或是說害怕自己的付出沒有未來，想得比較多卻做得更少，也容易跟對方產生矛盾。

天蠍座－幸運數字：0 幸運顏色：薰衣草紫

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

聖杯A逆：情緒很容易有過大的起伏，一點小事情就能夠無限延伸大作文章，也很容易影響到雙方的感情穩定度。

射手座－幸運數字：1 幸運顏色：淺棕色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

權杖十正：容易在感情中感到龐大的壓力，有可能來自於對方的要求，或是大環境的要求，但各位雖然心累還是不願意放棄這份感情。

魔羯座－幸運數字：4 幸運顏色：螢光橘

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●●

權杖女王正：對情感積極主動又熱情的一天，能夠給予情人在事業上相當不錯的建議，自己也能夠把事情做好不讓對方操心。

水瓶座－幸運數字：7 幸運顏色：金色

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●●

財運：●●●●○

聖杯國王正：對情人溫柔體貼的一天，收起平常的伶牙俐嘴，今天各位就像小天使一樣能夠給予對方滿滿的包容與愛呢。

雙魚座－幸運數字：0 幸運顏色：靛色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

月亮逆：不明確的情感關係都會開始告個段落，雖然有時候事實的真相並不是那麼討喜，但能夠釐清狀況對兩人都好。