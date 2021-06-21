每日星座愛情運勢2021/6/23 本日知足星巨蟹座
在愛情的國度裡我們總會迷惘找不到方向，不妨讓Miki老師來當你的指南針，用塔羅運勢來為你解惑吧！
牡羊座－幸運數字：4 幸運顏色：磚紅色
整體運：●●○○○
愛情運：●●○○○
財運：●●○○○
魔法師逆：太容易聽信甜言蜜語很容易被對方牽著鼻子走，要保持清醒的腦袋，把持自己的原則，承諾並不是長在嘴巴上的。
金牛座－幸運數字：6 幸運顏色：湖水藍
整體運：●●●○○
愛情運：●●○○○
財運：●●●○○
寶劍七正：運用小聰明及耍些嘴皮子，可能會讓雙方在問題發生時能夠暫時有點緩衝，但實際上不爭吵了問題卻也沒辦法獲得解決。
雙子座－幸運數字：2 幸運顏色：茶色
整體運：●●●●○
愛情運：●●●○○
財運：●●●●○
寶劍騎士正：容易因為自己的聰明及快速反應讓情人覺得很有安全感，甚至有欽佩的感覺，兩人的感情也會越來越好喔。
巨蟹座－幸運數字：3 幸運顏色：丹寧藍
整體運：●●●●●
愛情運：●●●●○
財運：●●●●○
世界正：對現有的情感狀態感到心滿意足且非常珍惜，也會感謝情人對自己的付出，兩人如果有想要更進一步的打算也可以規劃一下。
獅子座－幸運數字：8 幸運顏色：桃紅色
整體運：●●○○○
愛情運：●●○○○
財運：●●○○○
金幣二逆：雙方的付出沒辦法達到平衡，使得爭執變多了，兩人的感情也會受影響，外在因素的不確定性也會加增不少。
處女座－幸運數字：9 幸運顏色：深灰色
整體運：●○○○○
愛情運：●○○○○
財運：●●○○○
隱者逆：對黏膩的情感關係感到厭煩，比較想要一個人靜靜的做些自己喜歡的事情，例如待在家裡耍廢也是種放鬆。
天秤座－幸運數字：5 幸運顏色：松柏綠
整體運：●●○○○
愛情運：●○○○○
財運：●●●○○
金幣八逆：對情感的經營有點厭倦，或是說害怕自己的付出沒有未來，想得比較多卻做得更少，也容易跟對方產生矛盾。
天蠍座－幸運數字：0 幸運顏色：薰衣草紫
整體運：●●○○○
愛情運：●○○○○
財運：●●●○○
聖杯A逆：情緒很容易有過大的起伏，一點小事情就能夠無限延伸大作文章，也很容易影響到雙方的感情穩定度。
射手座－幸運數字：1 幸運顏色：淺棕色
整體運：●●●○○
愛情運：●●●○○
財運：●●●○○
權杖十正：容易在感情中感到龐大的壓力，有可能來自於對方的要求，或是大環境的要求，但各位雖然心累還是不願意放棄這份感情。
魔羯座－幸運數字：4 幸運顏色：螢光橘
整體運：●●●●●
愛情運：●●●●○
財運：●●●●●
權杖女王正：對情感積極主動又熱情的一天，能夠給予情人在事業上相當不錯的建議，自己也能夠把事情做好不讓對方操心。
水瓶座－幸運數字：7 幸運顏色：金色
整體運：●●●●●
愛情運：●●●●●
財運：●●●●○
聖杯國王正：對情人溫柔體貼的一天，收起平常的伶牙俐嘴，今天各位就像小天使一樣能夠給予對方滿滿的包容與愛呢。
雙魚座－幸運數字：0 幸運顏色：靛色
整體運：●●●○○
愛情運：●●●○○
財運：●●●○○
月亮逆：不明確的情感關係都會開始告個段落，雖然有時候事實的真相並不是那麼討喜，但能夠釐清狀況對兩人都好。