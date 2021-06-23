▲風水命理老師邱彥龍近日公布，在夏至節氣裡（6/21-7/7）運氣最旺的三個生肖，分別是「龍」、「牛」、「鼠」，他們不論財運、感情或事業都將如日中天。（示意圖／翻攝自Pixabay）

目前時序已進入「夏至」，根據命理網站《旺好運》報導，風水命理老師邱彥龍表示，在夏至節氣裡（6/21-7/7）運氣最旺的三個生肖分別是「龍」、「牛」、「鼠」，他們不論財運、感情或事業都將如日中天，要好好把握時機。另外，屬「雞」、「狗」、「馬」這三生肖者，這段時間運勢較差，可自我沉澱，找出問題，多增進知識，就可避掉災難，而屬「猴」、「雞」、「馬」、「兔」等四生肖也要多注意身體保養。

Top3 生肖鼠

屬鼠的朋友，雖然這陣子會覺得自己當過路財神，賺多花多，但只要調整心態，當成是在消業障跟佈施，就會讓自己好過一點。相對的，放開胸懷讓自己開心點，財運會越來越好。另外，未婚或單身者，這段期間很容易找到心儀的對象或另一半，前提是要誠心相待，才可尋覓良緣。

Top2 生肖牛

屬牛的朋友，這段期間只要按照邏輯跟原先的規劃進行即可，會先有小財再有大財，不論感情、事業或財運方面，切忌投機取巧，只要不強求，反而容易得到。不要給自己太大壓力，凡事順其自然，結果都將是甜美的。

Top1 生肖龍

屬龍的朋友，這段期間財運、感情運、事業運皆旺，不但如日中天，而且還心想事成，但要小心不能太過自以為是或太指望別人，養足自己的能力，才能助人助己。 邱彥龍老師也提醒，在夏至節氣裡，「生肖猴」、「生肖雞」、「生肖馬」與「生肖兔」要特別注意自己的身體狀況，除了感冒、腸胃問題之外，也要多注意下半身骨頭、肝臟、心肺、神經痛、小腿肌肉痠痛、腳底發炎及多夢、陰邪等問題。（編輯：許苡晴） 更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

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