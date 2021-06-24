萬萬惹不得！「3星座」報復心極強又記仇　雙魚絕對鬥個你死我活

有些人的個性一眼就可以望穿，有些人則是需要經過相處，才會慢慢放下矜持展現自我。近日，以星座命理專欄聞名的搜狐號《卡哇伊》分享，有「3星座」的人報復心極強，萬萬惹不得，其中第3位的報復手段甚至豐富又多彩。

處女座

處女座的人看似文質彬彬，其實也是非常不好惹的，有句話叫做君子報仇十年不晚，這形容的就是處女座這樣的人。當處女座的人生氣時，他們不會當場爆發，但是他們卻會非常記仇，等到日後一定會找機會報復回來，只要是得罪過他們的，一個都跑不掉！

天蠍座

天蠍座人的報復心是十二星座中最強的。他們一向奉行「君子報仇，十年不晚」。只要你得罪了他們，就別妄想會被輕易放過，尤其是涉及到他們原則性的一些問題，一定會追究到底。千萬別被他們表面沒什麼的樣子所迷惑，一旦有報復你的機會，他們絕不會錯過。

天蠍座最經典的報復方式就是暗中放箭，讓你防不勝防。天蠍座的人性格沈著，很多內心的想法都不會輕易外露，你即使作為他們最好的閨蜜，可能都不知道天蠍座到底在想什麼。這都是天蠍座平時最喜歡擺弄的小把戲。不過要說起天蠍座出大招，可能你都不會相信你看到的是蠍子，真把他逼到那一步，還會給你傷口上撒鹽。與蠍子交戰，得罪了他們，他們可不顧及什麼場合，顧及你是什麼人，只要能出了心裡的怨氣就好。

雙魚座

雙魚座，天生面上看上去很可愛，絕對是大家的開心果，雙魚座實際上是知人知面，不知心有腹黑的一面，報復心極強，誰得罪了雙魚座一定會報復回去，他們報復心極強，一旦被激發出來，魚死網破，鬥個你死我活，也要出了這口惡氣。雙魚座的思維跳躍度很廣，這也導致了他的腹黑，雙魚座很聰明，這是他思維活躍的體現方式，若他用自己的高智商來對你，你可要小心了，愛自由的雙魚座廣交好友，這使得他們總有新鮮事物在腦子裡，而當你不小心惹到他了，他的報復一定是各種豐富多彩的。（編輯：賴詠璿）

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