你看不慣，但是很喜歡！「3星座」行為張揚卻不惹人厭　天秤我行我素難低調

有些人為人很高調、行為張揚，但卻一點也不惹人厭，反而還有很多好朋友，而你是這樣的人嗎？近日以生肖、命理專欄聞名的搜狐號《卡哇伊》就指出，以下「3星座」，雖然有些強勢，但從不缺朋友，他們的人格美散發魅力，就算鋒芒畢露，也不影響自己的好人緣。

天秤座

天秤座很難低調下來，為人鋒芒畢露，他們的性格雖然有些喜歡張揚，但是並不是一個讓人討厭的存在，因為天秤座很懂得把控限度，加上他們溫柔又和善，因此身邊從來不缺好友。他們的人格美散發魅力，即便我行我素，也不會讓人反感，他們有種「你看不慣，但是很喜歡」的感覺。

水瓶座

水瓶座自然不會隱藏自己的高調，他們鋒芒畢露，想要展示自己的魅力，但是他們不會因為急於表現，導致失去一些人，他們的坦蕩反而讓人更想靠近，身邊的好友眾多，人格魅力爆發。水瓶座非同凡響，各方面顯示出來的高調，都是和他們本身的能力相呼應，所以水瓶座的朋友們也不會在乎瓶子是不是太張揚，反而更喜歡他們率真的性格。

雙子座

雙子座為人鋒芒畢露，和人相處也不會降低自己的高度，他們想到什麼就做什麼，而且有些偏執，但雙子座的性格很好，他們不會有什麼架子，所以就算有些霸道，也會讓人覺得和他們相處一點壓力都沒有，因此身邊不乏好友，他們不會讓人對他們產生敵意，他們的高調，大家還算能接受。（編輯：許苡晴）

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