2021年6/28~7/4十二星座塔羅運勢：天蠍易受肯定人氣超旺，雙子流言纏身

美好的假日總是稍縱即逝，要回到工作崗位上懶洋洋提不起勁，這個禮拜又將面對什麼挑戰呢？先來跟塔羅老師Miki偷瞇一下這星期的星座塔羅運勢，幫自己打打氣準備迎戰囉！

牡羊座：死神逆－不要放棄希望，就算看起來已經走投無路，但還是有起死回生的機會。

貴人星座：天秤座

小人星座：魔羯座

性慾指數：●●○○○

整體：

有些事情無法改變已經逐漸走向盡頭，與其絕望什麼都不做，不如去思索失去背後反而得到些什麼？

工作：

這星期牡羊座的朋友們可能會遇到難以克服的瓶頸，甚至有職務的調動或是工作的結束，先不要放棄希望，因為這扇門關了必有另一扇窗會開啟。

感情：

這星期牡羊座的朋友們容易面臨到關鍵性的爭吵或是分手，但黎明總在黑夜之後，在絕望難過之餘，不要忽略了也許逐漸升起的太陽喔！

金牛座：教皇逆－沒辦法完整的表達自己的想法，人際上產生問題，精神上易感到鬱悶。

貴人星座：天蠍座

小人星座：水瓶座

性慾指數：●○○○○

整體：

金牛座的朋友們這星期容易與其他人出現溝通問題，好像很難表達自己真正的想法，如果想要當他人的和事佬，容易將事情越弄越糟糕喔！

工作：

金牛座的朋友們在工作上容易因為與人溝通不良而產生一些問題，如果工作是需要用到溝通的話，這週會比較不順遂喔！

感情：

這週跟對方的溝通會有些問題，容易爭吵或是冷戰，甚至會對彼此的感情有點灰心考慮要不要繼續下去，還是給彼此一點時間冷靜思考吧！

雙子座：寶劍十正－流言蜚語所造成的傷害不小，自己若是想不開也將面臨更多問題。

貴人星座：射手座

小人星座：巨蟹座

性慾指數：●○○○○

整體：

這星期雙子座的朋友們身邊容易出現許多棘手的問題，甚至容易有流言纏身，要留意小人是否就在身邊喔！

工作：

這星期雙子座的朋友們容易被流言蜚語纏身，跳入黃河也洗不清的情況容易發生，讓各位百口莫辯。建議雙子座的朋友們這個星期凡事低調為主，免得多說多錯，又陷入孤立無援的狀態。

感情：

這星期雙子座的朋友們無論在身心方面皆感到疲憊，感情方面也容易產生爭吵而加深精神壓力。如果沒辦法好好調整心態將會衍生出更多問題沒辦法處理。

巨蟹座：女祭司正－頭腦冷靜清楚的一週，學習力良好，適合思考的一週。

貴人星座：魔羯座

小人星座：天秤座

性慾指數：●●○○○

整體：

巨蟹座的朋友們這星期頭腦很清楚，洞察力也很好，對於許多事情的判斷都能夠有條有理，也不會那麼衝動，可以好好把握。

工作：

工作上的處理能夠條理分明，事情順順利利的完成。頭腦非常清楚，適合思考的一週；學習狀況也非常好，適合學習新事物的一週。

感情：

感情方面這週稍微冷淡了一些，也許是因為重心不會放在感情上，容易讓另一半覺得遭受冷落。建議巨蟹座的朋友們忙碌之餘，還是要多多關心另一半喔！

獅子座：聖杯三正－跟好友們可以聊聊放鬆紓解壓力很好，但也不要玩過頭耽誤正事囉！

貴人星座：牡羊座

小人星座：天蠍座

性慾指數：●●●●○

整體：

獅子座的朋友們對自己的朋友、愛人們的重視度極高，只要互相陪伴就能感到很快樂，雖然這氣氛是很愉悅的，但也要多注意自己的正事是否都完成囉！

工作：

工作狀態如果能跟同事們好好討論分工合作必定能事半功倍，跟同事之間的相處也很融洽，心情好工作效率也不錯，但小地方、小細節可別因為太鬆懈而忽略了。

感情：

獅子座的朋友們這星期比較喜歡大家一起相處的感覺，當然這個大家也包含了情人，會希望將情人帶入自己的朋友圈大家一起和樂融融，只要對方不感到彆扭這樣子的相處模式也不錯喔！

處女座：權杖四逆－上星期的穩定狀況有所變動，容易讓各位心生不安，需要適應一下。

貴人星座：金牛座

小人星座：獅子座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期處女座的朋友們周遭的環境容易出現一些變數，讓原本穩定的生活產生一些改變，對自己生活都有一定安排的各位這時候可能會有些焦慮。

工作：

工作環境有可能會有改變，原本穩定的一切容易變得不穩定，讓各位感到有壓力或是受到脅迫，盡量用平常心面對吧。

感情：

這星期情緒上較為不穩定，環境中的變化容易使兩人的感情動搖。家庭關係容易失和，要多留意與家人之間的溝通情況。

天秤座：聖杯十逆－雖然一切看似安好卻有種美中不足的感覺，要懂得知足才會幸福。

貴人星座：雙子座

小人星座：雙魚座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期天秤座的朋友們環境上來說一切都算是很順利，沒有什麼太大的波折，只是容易因為心態上覺得不滿足而不滿意現況。

工作：

一切皆算順利，但也許會遇上些較為瑣碎的問題需要解決。可能會有種覺得工作不順遂的感覺，但還是要記得自己比很多人的狀況還要好，要懂得知足喔！

感情：

這星期天秤座的朋友們容易感到美中不足，在精神上有些空虛。建議天秤座的朋友們可要好好珍惜現在所擁有的美好幸福喔！

天蠍座：權杖六正－做事情容易受到他人的肯定，獲得大家的讚賞，人氣也很旺的一週。

貴人星座：巨蟹座

小人星座：牡羊座

性慾指數：●●●●●

整體：

天蠍座的朋友們這星期做事情有條不紊，容易受到他人的肯定與讚賞，自信度可以說是爆棚了。各種事情進行順暢，事業順利進展，資源豐富，也是適合旅行的一週。

工作：

這星期天蠍座的朋友們在處理工作事務上有當機立斷的能力，也有立功的機會，完成了期待中的任務，受到眾人的肯定，並且有機會再向上發展。成就感十足的一週喔！

感情：

這星期天蠍座的人氣旺得不得了，要小心這樣容易讓另一半不放心，建議天蠍座的朋友們要多給對方一些安全感，不要因為太忙就忽略對方。

射手座：惡魔正－容易陷入違反道德的事情，要留意不要做出事後會後悔的事情。

貴人星座：水瓶座

小人星座：處女座

性慾指數：●●●●●

整體：

射手座的朋友們比較順從自己的感覺，對於道德這塊的標準也跟別人不大一樣，這星期理智比較容易被慾望所遮蔽，建議行事之前還是三思吧！

工作：

工作上容易投機取巧，充滿著小聰明的各為這星期也很有可能想盡辦法透過捷徑來達到相同的目的，雖然暫時沒什麼問題，但如果不夠實在會不會容易留下日後的問題呢？

感情：

射手座的朋友們這星期容易有意或是無意的捲入他人的感情事件，或是引起什麼桃色糾紛，這星期也容易陷入一些較為不道德的感情關係或是性關係，建議三思而後行。

魔羯座：權杖七逆－手邊可能同時會有許多狀況發生，容易有應付不來的情況，要多注意。

貴人星座：雙魚座

小人星座：雙子座

性慾指數：●●○○○

整體：

魔羯座的朋友們剛開始起步一些事情，很容易有許多突如其來的狀況發生，甚至會有應付不來的情況出現。情緒上也因為這樣顯得較為急躁。

工作：

工作上容易有大大小小的狀況選在同一時間發生，原本就已經很緊繃的情緒容易在這個時間點爆炸。建議魔羯座的朋友們解決問題要從問題的根部解決，光是表面上擺平是沒有用的喔！

感情：

這星期魔羯座的朋友們因為情緒比較急躁的關係，也容易讓另一半感到有壓力。感情上也容易因為許多大小問題而產生爭吵，建議魔羯座朋友們面對另一半要多點耐心及溫柔喔！

水瓶座：太陽逆－計畫好的事情也許有取消或耽擱，導致各位對事情的熱忱下降不少。

貴人星座：獅子座

小人星座：金牛座

性慾指數：●●●○○

整體：

水瓶座的朋友們這星期可能會有熱情消退的情況發生，各種事情也逐漸走下坡，變得比較懶散，要多加留意喔！

工作：

原本訂好的計畫容易被耽擱甚至取消，建議要有因應的方案。對於工作的熱忱可能會消退，要想辦法維持動力才行。

感情：

水瓶座的朋友們這星期對於另一半可能會稍微冷淡一點，甚至可能會有爭吵發生。雖然這只是短暫的，但可能會對這段感情留下陰霾喔！

雙魚座：金幣四正－太過執著於物質導致精神容易緊繃，不妨放鬆一下不要太執著。

貴人星座：處女座

小人星座：射手座

性慾指數：●●○○○

整體：

雙魚座的朋友們一向來都比較不注重物質上或是金錢上的得失，感覺對了就好，但這星期很容易為了一點小錢斤斤計較，甚至容易過度執著於錢財而略顯小氣。

工作：

雖然穩定沒有什麼變動，卻顯得過於無趣。可以鞏固原有的錢財或是職位，但不懂得流通物資或是沒辦法變動一下腦筋是很難再得到更多資源的。

感情：

這星期雙魚座的朋友們容易節儉過頭，容易讓對方覺得很無趣，甚至是個一毛不拔的小氣鬼，這樣容易引起對方不滿甚至有所猜忌，建議雙魚座的朋友們可以將自己所擁有的分享一點給對方喔！