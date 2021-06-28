【圖像占卜】屬於你的婚姻之路，會遇到什麼樣的人？

這張是寶劍皇后，是一張理性大於感性層面的牌，有時候會比較批判的對自己，但凡事都能處理好細節，我們就用這張牌來觀察看看，在未來你婚姻之路上會遇到怎樣的人，是一個理性的人，還是一個感性的人，以及你們會走出怎樣的關係？

A 雲朵

B 寶劍

C寶劍貓皇后

**選一個你第一眼看到的或是最有感覺的選項～**

（如果無法選第一眼跟最有感覺的就兩個答案都看）

A雲朵 聖杯國王 金幣三逆：慢慢成為彼此的靈魂伴侶

未婚：未來你會擁有一位負責任的對象，不過這個對象也是一個心思細膩的人，比較容易報喜不報憂，你也是一個容易就擺著的人，所以溝通會是你們重要的課題，理性溝通會比發小脾氣來得有用許多，因為你們會是互相療癒的關係，當你選擇表達自己，你的另一半也會開啟自己的內心，你們慢慢就會成為一種靈魂伴侶的形式。

已婚：有時候你是不是有點搞不太懂你的另一半在想什麼？雖然他也沒做什麼壞事，不過兩個人有時候就是會沒話題。他是一個比較悶的人，需要透過引導的方式讓他慢慢說出自己內心話，而你心比較急一點，所以當你慢下來、他說出來，你們的關係就會越來越穩定，而且越來越心心相印。

B寶劍 金幣皇后逆 力量牌：互相學習，成為互補的關係

未婚：你是一個心思細膩且具有同理心的人，任何人犯錯只要對方願意承認錯誤你都會願意原諒，在你的婚姻中，你的另一半是一個比較難掌控的人，他比較做自己一些，他偶爾也會在婚姻裡沒有這麼的尊重你，你要站穩自己的立場，而不是一味的原諒，當你選擇好好說出自己的想法，你們就會走上互補之路，而且你也會在他身上看到童趣的一面，間接讓你發現原來人生其實也可以很簡單。

已婚：這段關係偶爾有點失控，有個人比較像小孩一樣做自己，而有一方比較願意退讓，如果你是小孩的那方，記得偶爾換位思考一下，因為正有一個人在好好的照顧你，如果你是照顧方記得偶爾要發發自己的脾氣，拿出自己底線，不能夠太卑微，這樣才能找到雙方的平衡，看到互補的這面。

C寶劍貓皇后女祭司 教皇：學會做自己，成為彼此的依靠

未婚：這段關係中會有一個依賴跟被依賴的狀態，在你的成長背景中，或許隱約地被灌輸了對方要穩定、要比自己強，所以在下意識的關係中會去選擇比自己強的對象，但久而久之，這樣的關係會有一個較有威權、也握有主導權，而你的心思屬於如果沒有踩到底線就會默默的隱忍，但其實在這樣的關係，你要學會的就是做自己，讓對方看到真正的自己，不過度依賴對方的決定，因為你也有能力決定自己的人生，才有辦法讓這段關係互相成為彼此的依靠。

已婚：這段關係中，有一個人是握有主權的，而且比較主導這段關係，相對也稍微比較自我，而有一個人比較把自己的心思藏起來配合著對方，如果你是握有主權那方，你需要去聆聽你的另一半真正需要什麼，跟他的內心想法是什麼，他要的不多，要的就是一點關心，讓他真正的做自己，而如果你是比較藏起心思那一方，你要做的就是表達自己的意見，做自己喜歡的事情，讓你的另一半看到特色，而不是單純的配合，這樣的關係才會越來越平衡。

使用塔羅牌：偉特塔羅

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