才分手就後悔？「4星座」最讓戀人難以忘懷　第一名「虐」到你心裡！

男女之間的感情問題千百種，就算倆人交往時甜蜜，也會因為個性、價值觀等問題，最終導致分手收場，對此，專寫星座、生肖的微信官方帳號《星座神婆》就分享了，這「4大星座」最讓戀人念念不忘，一分手就後悔，趕快揪家人朋友一起來看看吧！

TOP 4雙魚座

因為雙魚座言行舉止總是夾帶著一絲天真的理想主義，這種與世無爭的單純，會激起男性的保護慾和女性的聖母心。在一段親密關係裡，雙魚座看似是弱勢的一方，卻時時能讓對方感到心疼，幾乎掌握了實際的話語權。

敏感的雙魚座在愛情裡總是顯得缺乏自信，習慣性躲避和退讓。但這種特質反而為雙魚座吸引了不少桃花，化被動為主動。熟悉雙魚座的你可以回想一下，在跟雙魚的相處中，你們有沒有過一種這樣的體驗？彷彿從潛意識裡對雙魚座萌生一種「憐愛」，促使自己對他更好。

TOP 3天秤座

雖然是風象星座，卻沒有一般人印象中的飄忽不定、難以捉摸。天秤座情緒穩定，性格明朗。撇開他們「專出帥哥美女」的都市傳說，「明事理、懂得體諒他人」的特質，才是天秤座在一段戀愛關係裡最與眾不同，也最讓人難以忘懷的地方。

他們通常不是矛盾的製造者，而是問題的調和者，很少為了一件小事沒完沒了。比如臨時有事不能赴約，他們大概只會回你「你先忙，改天再約也一樣」。是不是很善解人意？此外，他們也很擅長安撫對方的情緒，會在另一半傷心、沮喪、衝動時耐心陪伴與疏導。

這些看似不起眼的讓步和體諒，其實對戀愛體驗感有很大的改善。也會讓人在分手後無數個瞬間，想起他們恰到好處的溫柔。就像炎炎夏日吹過的一陣涼風，令人留戀。

TOP 2水瓶座

水瓶座最讓人難忘的，其實不是他們身上的特立獨行，而是那種若有似無的疏離感。剛開始接觸一個人的時候，他們顯得熱情又健談，能夠順著對方的性格、喜好，去包容和遷就。熟悉了以後，你會見到一個全新的水瓶座。

他們有著自己的小小世界，個性常在冷漠和熱情之間交替，自我卻不至於偏執。因為不按牌理出牌，很擅長給另一半製造奇奇怪怪的小浪漫，只屬於這段感情的小浪漫，看似摸不著頭緒的小把戲，最後都成了特別的戀愛記憶。

你好像瞭解他，又好像不夠瞭解他。哪怕在分開很久以後的某一天，為了一件小事勾起了有關他的回憶，開始思考「他究竟是一個怎樣的人」？

TOP 1天蠍座

和天蠍座談戀愛的感覺就像在坐雲霄飛車，你會見到他全心投入去愛一個人，用霸氣的愛情將你包圍，但是有些時候又不肯讓你碰觸他的真心，彷彿你在他心裡根本不重要，在這種情緒拉扯下，一步步拉近兩人的關係，你的心總是被他弄得七上八下，又難以自拔。

或許和天蠍座談過戀愛，體驗過那種巨大的情緒起伏，再去開始一段新戀情，都會覺得過於平淡，少了一些「刺激」，甚至懷念那種令人難以釋懷的「虐」，雖然他總想要你配合他的步調，有時顯得過份嚴厲，卻也是真心為你、為兩人的未來著想，霸道裡藏著勾人心弦的溫柔。

《星座神婆》也表示，對於舊情，既然已過去，就要讓它過去，特別是當你已經開始一段新戀情，或者他也有了陪伴的人，那麼最好的對待方式就是不聞不問不打擾，更不要在下一段戀情裡找尋他的影子，讓這段戀情成為你成長的養份，而不是阻礙你前進的絆腳石。（編輯：郭佩蓉）