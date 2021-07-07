害怕寂寞？「5星座男」談戀愛就超黏人　巨蟹座確定對方全心全意才肯罷休

▲根據搜狐號《生肖星座運勢命理玄學》指出，「5星座男」陷入長期熱戀以後，就會變得超喜歡黏著情人，其中這位隨時都要人陪伴，再久都不會覺得煩。（示意圖，圖中人物與內文無關／取自unsplash）

許多人在談了場戀愛以後，就好像變了個人似的，根據專寫星座、生肖的搜狐號專欄《生肖星座運勢命理玄學》指出，「5星座男」陷入長期熱戀以後，就會變得超喜歡黏著情人，其中這位隨時都要人陪伴，再久都不會覺得煩，趕快揪家人朋友一起看看吧！

雙魚座

雙魚座的男生對戀人的依賴程度是非常高的，他們需要的是無時不刻的陪伴，只有這樣才能讓他們感到滿滿的安全感。他們討厭孤單，害怕寂寞，所以即使兩個人已經在一起很久了，他們也會想要時時刻刻呆在對方身邊，不會覺得厭煩。

雙子座

雙子座的人有著非常強烈的追逐變化的心，他們渴望新鮮感，渴望瞬息萬變的生活。在愛情裡，要是得到的太過輕易，雙子男就會很快厭倦了這段感情，而不知道珍惜。而要是對方若即若離，保持著看得到卻碰不到的距離，就會讓他們覺得很有新鮮感，想要黏著你。若想要征服他們，一味地對他們好可是並沒有什麼作用的，保持新鮮感，才是重中之重。

天蠍座

對於天蠍座的人來說，他們確實不容易愛上一個人，但是愛你後，就看你能不能忍受得住了，因為他們真的是非常的黏人，其實說白了，還是他們內心嚴重缺乏安全感，不然也不至於整天黏著你！

處女座

處女喜歡黏是因為他覺得「黏」可以有效率，像是買東西可以經過雙方合意再買，又可以同時行動、同時回家，黏在一起可以省油錢更可省房租，黏在一起似乎好處多多，若是雙方住得很遠，處女座男生搞不好還覺得談個戀愛接來接去很麻煩，會提出要住在一起的要求唷！

巨蟹座

在戀愛狀態中，多愁善感的巨蟹是很容易缺乏安全感的，他們總是會把事情往壞的方向想，太過悲觀，害怕自己被傷害。因此，在付出了真心之後，為了避免被傷害，他們就會採取一些舉動，來增加安全感。巨蟹男很經常試探著對方，恨不得時時刻刻都知道對方的舉動，直到確定對方的心完全屬於自己，才肯罷休，但過了一段時間，就會開始故態復萌，繼續試探。（編輯：郭佩蓉）

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