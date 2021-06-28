生命靈數七月運勢／5號人學習換位思考；8號人太隱藏情緒易受委屈

彼此朝同樣的目標邁進，儼然成為當前最首要的部份，無論是環境使然還是能量影響，當前建議與不同領域相關的朋友產生連結，不僅是在工作職場上，可以產生出新的火花與想法，在關係上建立不同的文化、歷程，可以替自己在這段期間獲得不少生命上的體悟，與人交流可以放寬心，若太過拘謹、保守，反而會錯失可以發展的契機。

本月特別留意：

加強自身專業、適度與人連結產生共鳴

按部就班穩紮穩打，財運會有不錯轉機

生命靈數計算方式

將自己的西元出生年月日，加總到最後的個位數

如：1993.02.27=33，3+3=6

該範例的生命靈數為6

生命靈數1

好好趁勢展開行動、落實過往想完成的願景，當然與人交流、溝通時，需要適度的表明自身立場，但不需要過度強勢，未來在合作之前，靈數1的朋友自己得先有明確的方向、目標，否則會變成在協助他人完成任務時，失去自己原先想要完成的事情，最後反而成為兩頭空的窘境。

生命靈數2

對於各種籌備、計畫有著遠景和想法，然而這些沙盤推演的過程，仍需要有行動力，對於靈數2的朋友而言，會擔心、害怕計畫的不週全，甚至會有些過分謹慎的狀態，試著放鬆緊繃的情緒，才有辦法真正去放手一搏，不然很容易在得失心中間徘徊，讓自己陷入停滯的情形裡頭。

生命靈數3

經常說靈數3的朋友有非常多的點子、創意，當前需要把這些古靈精怪的想法，對應到合適的位置上，雖然靈數3總會有別於常人的想法，但還是得要留意在細節上，是不是真的符合他人的需要，七月份很適合將自己的想法聚焦，面對各種不同疑難雜症，才能夠有辦法跳脫框架並不受限制的發想。

生命靈數4

受到集體意識的影響，某些靈數4的朋友會備感壓力與不適，有些時候不見得是自己的情緒、自己的狀況，太過容易接受旁人的感受，反而讓自己有些喘不過氣，適度的運動、紓壓，才有辦法真正緩解這些干擾與情緒的壓迫，靈數4的朋友要記得，不屬於自己身上的能量、情緒，不用特別陷入其中，不然只會讓自己更加疲憊、沉重。

生命靈數5

看事情的角度不同，延伸的感受也會不同，如果跳脫了自己的角色、立場，以客觀的身分、視野來看待問題，對於靈數5的朋友來說，心情上或許會稍微舒緩一些，不喜歡、排斥的事情不會因為我們的情緒變化而消失，如何接納與換位思考，雖然這非常不容易，但對於靈數5的朋友來講，才是真正不受情緒傷害、影響的做法。

生命靈數6

看得越重、傷得越重，不表示靈數6的朋友要不在乎、不在意，而是在我們想做、能做的範圍內，將自己可以著手的事情完成，不需要專注放大「結果」，畢竟每個人的感受不同、接受度不同，若我們不斷地要求對方回饋、回應要符合自身的期待，長久下來對彼此都是莫大的壓力與傷害。

生命靈數7

一有勁就會全力以赴，相反少了衝勁對於靈數7的朋友，反而就會開始意興闌珊，若需要休息、放鬆自己，會建議靈數7的朋友安排一些身心靈、靜坐等方式來轉換心情，若想要好好展開行動，完成某個目標，那就需要有個明確的計畫表來實踐，按表操課或許枯燥乏味，但也是趁此好好訓練自己的好機會。

生命靈數8

生命的挑戰處處都存在，如何運用身旁的資源來解決這些課題考驗，相信對於靈數8的朋友自己是非常清楚不過，另外平常顯得太過好好先生、好好小姐，反而容易被人欺負，提醒靈數8的朋友，該有的態度、底線，都需要明確表現出來，太過隱藏自己情緒的靈數8，別讓自己受了一肚子委屈，畢竟旁人始終看不懂，也不會明白真正原因的。

生命靈數9

追求自己願景、計畫雖然不如預期的快速，但整個七月份仍在軌道上，給自己一些耐心，與不同的人學習、交流，可以隨時調整、優化自身狀態，不用急著一步登天，有很多細節、風景，需要靈數9的朋友慢慢品嚐、體會，而精神、心情上的放鬆、調整，有助於快速完成當前的計畫中。

文：秉麟

FB：秉麟療癒催眠師

IG：19101Leo

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