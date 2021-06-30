【2021年7月星座整體運勢】巨蟹長久累積的不滿大爆發，處女穩定投資都賺錢

本月是巨蟹座的月份，太陽進入巨蟹座來到7/21號，巨蟹座的能量告訴我們，這個期間是滋養自己的情緒，好好照顧自己，回到內在的最佳時刻。

牡羊座： 專注於自我探索的時期

本月好運指數：★★★★☆

【整體運勢】你正處於自我探索的時期，不太理會外界的變化與看法，正躲在自己的世界裡專心做自己想做的事情，所以別人也影響不了你，趁這個時期，你會想要做一些以前沒辦法專心做的事情，是沉潛的好時機。

【愛情運勢】在感情上有伴侶的人，對另一半會比較冷淡，最好跟對方溝通你的情況比較好。沒伴侶的人對感情沒興趣，重心都在自己身上。

【財富運勢】有著清晰的直覺，卻又可以理性的面對財務狀況

金牛座：新的發現，回歸充電時期

本月好運指數：★★★☆☆

【整體運勢】這是一個學習的好時機，暫時拋開以前的成見，當個全新的你會讓你學習到以前沒有想過的知識，雖然目前不會有立即的幫助，卻能讓你打開新的領域。

【愛情運勢】有伴侶的你，很理性的了解與伴侶之間的問題在哪，並不急著解決。沒伴侶的你，有著談天說地的親密的好朋友，但也只限於如此。

【財富運勢】沒有明顯的好財運，一切都還是未知數，但此週學習理財的知識能讓你後續看漲。

雙子座：集中火力，能使你獲得想要的結果

本月好運指數：★★★★☆

【整體運勢】這段期間你有著很強烈的動力能專注把一件事情做好，請把這力氣放在最重要的事情上，戰力不要分散，你就能得到你想要的結果。

【愛情運勢】有伴侶的人需要一起面對問題而加速腳步處理，對你們的感情才有幫助。沒伴侶的人，此段期間會忠於了解自己的心意而急著想確定關係。

【財富運勢】適合短線投資進出，並且將資源都放在同一個地方會比較有利。

巨蟹座：驚嚇指數百分百，卻是無法避免的推翻

本月好運指數：★★☆☆☆

【整體運勢】這段期間你會很明顯地受到驚嚇，這完全不在你計劃內的破壞讓你覺得很倒楣，但事後你會發現，或許是不得不的選擇，只是他用一種很誇張的方式提醒你而已。

【愛情運勢】有伴侶的人容易因長久累積的不滿而大爆發，但講開反而能讓問題較為明朗。沒有伴侶的人如果有喜歡的對象，會忽然看見對方讓你驚嚇的一面。

【財富運勢】短線的投資容易有損失的波動，要更加小心才行。

獅子座：遇到奇怪的事情就別太驚慌了

本月好運指數：★★★☆☆

【整體運勢】遇到頗多覺得奇怪的事情，打破以往的認知，雖然覺得莫名其妙，卻意外的覺得有趣。不過由於沒辦法用以往的經驗解決，所以不是乾脆不管，否則就是找到新的方法解決。

【愛情運勢】感情上有伴侶的人會變的很想做自己。沒伴侶的人會遇到覺得有趣的對象。

【財富運勢】有創意的方式取得財富，但也要小心過於天馬行空的想像也容易破財。

處女座：怎麼收獲怎麼栽，收成的好時機

本月好運指數：★★★★★

【整體運勢】先前努力的事物，終於走到現在有了實質上的收獲，這是你一步一腳印耕耘的結果，並且逐漸累積良好的口碑，雖然低調，卻是很實在的。

【愛情運勢】有伴侶的人，彼此在生活上互相扶持，平凡中的幸福是累積來的默契。沒伴侶的人，很清楚知道自己要什麼，會認真尋找匹配的對象。

【財富運勢】財運佳，穩定的投資都能賺錢，會有一筆豐厚的收入進口袋。

天秤座：過多的滿足，邊際效應遞減

本月好運指數：★★★★☆

【整體運勢】 整體來說運勢與環境都是非常有利於你的，你也很習慣這樣的狀態彷彿一切都是應該的，但過多的滿足很容易讓你無法脫離舒適圈，但有免不了覺得現狀是有點空虛的。

【愛情運勢】有伴侶的人，良好的關係卻少了刺激而覺得有點無聊。沒伴侶的人，自己活的很開心但卻又覺得有點孤單而覺得寂寞。

【財富運勢】該獲得的財富與資源已經要很滿意了，但總是想著能再多一點該有多好。

天蠍座：以一種臣服的情緒，接受難以接受的事實

本月好運指數：★☆☆☆☆

【整體運勢】這張牌告訴我們，沒有最低只有更低！意思代表反正已經到了這一步你也沒什麼好害怕失去，你的心智甚至已經臣服於這樣的狀況而不覺得痛苦。

【愛情運勢】有伴侶的人，反正問題已經很清楚呈現出來了，不如趁這個時候解決，或許會得到你意想不到的結果。

【財富運勢】有可能損失財物，但這會讓你以後對於這樣的損失更加小心，算是得到一個教訓吧。

射手座：過於清楚的腦袋，反而限制了行動

本月好運指數：★★★☆☆

【整體運勢】所有的事情都是你能掌握的計畫與該發展的狀態，就算手頭上很多事情也能不慌不忙的排入計畫中等待完成，但缺點是思慮的太理性反而缺少了執行的行動力。

【愛情運勢】有伴侶的人，走知識性的交流方式，缺少親密感。沒伴侶的人，對於尋找另一半想的比做的多。

【財富運勢】會不斷的想分析怎樣才能賺錢，但卻害怕承擔風險。

摩羯座：停滯不前的等待，也許是最好的方式

本月好運指數：★★☆☆☆

【整體運勢】所有的事情都停擺，沒有進展而停滯不前，不過這個到是個沉寂的時機點，忌強出頭，建議你讓事情自然發展會對你比較有利。

【愛情運勢】有伴侶的你，正在進行一段沉思期，別急著做決定。沒伴侶的你，身邊暫時沒有適合的對象。

【財富運勢】不宜積極的投資，所有的合作跟投資機會都會停留在原地。

水瓶座：被動地等待，尚未明朗化

本月好運指數：★☆☆☆☆

【整體運勢】表面上看起來一切是那麼的美好，出奇的順利，卻總是看不出實際的成果，而此週的你卻又處於被動的位置，只能消極地等待著。

【愛情運勢】有伴侶的你，彼此感情很甜蜜。沒伴侶的你，會有不錯的異性緣，可以好好把握。

【財富運勢】利多的消息讓你很心動，但卻不是顯得很可靠。

雙魚座：受到注目，小心自己的態度

本月好運指數：★☆☆☆☆

【整體運勢】受到許多人的注意，各種挑戰接踵而來，但你依然能應付的遊刃有餘。但要小心因為這樣而趾高氣昂的態度而得罪別人。

【愛情運勢】有伴侶的你，跟伴侶會有許多熱烈的交流，不過要小心不要過於任性。沒伴侶的你，會有很多邀約，可以把握機會。

【財富運勢】有短線的獲利機會，最好見好就收。因為衝動而容易消費的狀況要小心。

澤誼的人參青紅燈

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