每日星座愛情運勢2021/7/4 本日熱情星雙子座

在愛情的國度裡我們總會迷惘找不到方向，不妨讓Miki老師來當你的指南針，用塔羅運勢來為你解惑吧！

牡羊座－幸運數字：2 幸運顏色：銀色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

塔正：感情狀況可能會忽然出現難解的問題，也許沒辦法得到最完善的解決，但還是得冷靜下來，想出最好的辦法把傷害降到最低。

金牛座－幸運數字：0 幸運顏色：杏色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

金幣八逆：對情感的經營有點厭倦，或是說害怕自己的付出沒有未來，想得比較多卻做得更少，也容易跟對方產生矛盾。

雙子座－幸運數字：5 幸運顏色：嫩芽綠

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

權杖A正：今天對感情可是熱情如火，假日也會有很多想一起去做的事情，不需要華麗的排場或是奢侈的晚餐，只要能夠互相陪伴就很滿足。

巨蟹座－幸運數字：9 幸運顏色：寶藍色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

權杖五正：容易因為意見不合而吵架，誰對誰錯不是那麼重要，重要的是要了解彼此的想法與出發點，冷靜下來好好溝通，才能完結這個問題。

獅子座－幸運顏色：6 幸運顏色：葡萄紫

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

吊人正：感情中處於付出比較多的那方，也不會去跟對方計較，腦袋所想的是更遠的未來，因此也不怕辛苦也不覺得委屈。

處女座－幸運數字：7 幸運顏色：琥珀色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

權杖七逆：容易逃避彼此之間存在的問題，也不想去攤開來解決，但其實問題可能沒有那麼嚴重，只是欠缺把它搬到檯面上的勇氣罷了。

天秤座－幸運數字：4 幸運顏色：珊瑚粉

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○○

聖杯十正：對於感情沒有過多額外要求，能夠穩定、平順就能感到幸福，對待對方也非常實在不吝嗇，兩人相處如同家人般親密喔。

天蠍座－幸運數字：1 幸運顏色：翡翠色

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

權杖八正：對這段感情有所期許，而且也會有更多規劃跟安排，雖然滿滿的愛不見得放在嘴上，但行為一定是能夠看得到。

射手座－幸運數字：8 幸運顏色：南瓜色

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

寶劍五逆：如果雙方的溝通上有什麼問題，不妨稍微退一步，不要正面爭執，從旁敲側擊來跟對方好好溝通說不定比較有用喔。

魔羯座－幸運數字：4 幸運顏色：黑色

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

金幣四逆：因為害怕失去而更鑽牛角尖，在每一個小細節都仔細得讓人覺得不可思議，也容易因為這樣讓對方的壓力更大喔。

水瓶座－幸運數字：3 幸運顏色：奶茶色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

權杖十正：容易在感情中感到龐大的壓力，有可能來自於對方或是大環境的要求，但雖然心累，還是不願意放棄這份感情。

雙魚座－幸運數字：1 幸運顏色：酒紅色

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●●

金幣女王正：愛情跟麵包都能兼顧的狀況之下，讓各位非常安心，也願意為這段感情投入更多實質上的資源。