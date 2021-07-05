每日星座愛情運勢2021/7/6 本日展望星魔羯座

愛情是這世界上無與倫比的美麗，現在就跟Miki老師用塔羅牌來看看今天各星座的愛情運勢如何唷！

牡羊座－幸運數字：3 幸運顏色：翡翠綠

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

權杖六逆：平常在情感關係上居於優勢的各位，今天可能比較容易吃鱉，不管被對方強硬的拒絕或是建議被無情的打槍等，都會造成各位心裡不愉快。

金牛座－幸運數字：7 幸運顏色：白色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

聖杯國王逆：情緒跟心情都容易不穩定，也容易因為一些小事情就開始找對方麻煩，或是一些莫名的情感考驗等等，都有可能會消磨兩人的感情。

雙子座－幸運數字：9 幸運顏色：正紅色

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

節制逆：容易因為缺乏自我約束能力，而導致一些麻煩的事情發生，兩個人沒辦法平和的溝通，最後也只會以爭吵收場。

巨蟹座－幸運數字：8 幸運顏色：金色

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

正義正：能夠達到愛情與麵包平衡的美好狀況，跟對方的感情也能夠穩定加溫，不過度獨立也不過度依賴，兩人相處得恰到好處。

獅子座－幸運數字：5 幸運顏色：螢光粉

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

權杖七正：目前感情的狀態比較複雜一點，會出現很多龐雜的瑣碎事務，甚至是莫名的其他情感牽扯，讓各位感到繁雜不堪。

處女座－幸運數字：1 幸運顏色：深灰色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

寶劍五正：有點雞蛋裡挑骨頭的情況，容易為爭執而爭執，例如就是看對方哪裡不順眼等等，建議各位還是理性一點，不要因為一時情緒造成雙方不愉快。

天秤座－幸運數字：4 幸運顏色：寶藍色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

聖杯九逆：對現有的感情狀況或是對象可能有諸多不滿，但也沒辦法說出口，只好選擇隱忍或是找別的出口發洩一下。

天蠍座－幸運數字：6 幸運顏色：黑色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

寶劍九逆：感情上若太過要求完美，很容易讓自己跟對方都承受過大的壓力，既然是談感情就別像個糾察隊，放鬆點比較好。

射手座－幸運數字：0 幸運顏色：祖母綠

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●●

金幣二正：一段感情需要兩個人共同去經營，也需要雙方面的付出，如果只有單方面的努力是不夠的喔。

魔羯座－幸運數字：2 幸運顏色：鵝黃色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

權杖三正：對於感情這部分，可能會忽然出現一些新的想法或是決定，例如想要更進一步，或是希望兩個人可以一起學習些什麼，來一起進步。

水瓶座－幸運數字：3 幸運顏色：深棕色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

金幣八逆：對情感的經營有點厭倦，或是說害怕自己的付出沒有未來性，想得比較多卻做得更少，也容易跟對方產生矛盾。

雙魚座－幸運數字：9 幸運顏色：藍紫色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

審判正：情感溝通上可能會遇到比較關鍵性的問題，例如雙方的觀念或是累積的生活習慣，如果能夠好好處理就能夠將整體狀況改善不少。