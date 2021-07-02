【塔羅測驗】悶在家裡好痛苦！你有辦法「跟自己好好相處」嗎？

受到疫情疾病影響的我們，被迫得窩在家裡，盡量減少出門的機會。這個時候與自己相處的時間就變多了，你是覺得很享受一個人的時光，還是已經開始覺得無聊了呢？快來測孟小靖老師的塔羅占卜，現在請依照你的第一印象，選一張你最喜歡的塔羅牌吧！

選A的你：

「檢視自我」跟自己好好相處 》 也許逃避著了解自己的你，總有一天還是要面對的。得過且過的生活固然沒有壓力，凡事都習慣這樣就好的個性，好像無法讓你搞清楚未來想要的是什麼，可說是缺少了點危機意識，自己的成長會在一次又一次的事情中發現，倘若你一直都無法分析出自己的優缺點是什麼，未來也很容易衝動的下錯決定，讓自己陪了夫人又折兵喔！

選B的你：

「享受孤獨」跟自己好好相處 》 平時就喜歡一個人的你，天天都可以宅在家裡，這真的太好了！先前還得在街上看到一大堆人，光想到出門就覺得有點煩躁，現在可都覺得清淨許多，在這個時間點反而覺得很輕鬆！本來就對人與人之間的察言觀色不拿手的你，總算可以明正言順的好好跟自己待著，很多興趣也是一個人就能完成，說真的你還滿享受這樣的日子。

選C的你：

「打造藍圖」跟自己好好相處 》 其實心中一直有想要改變現況吧！但是一直被生活中的柴米油鹽推著走，哪有機會能靜下來想一想呢？在這個時候反倒多了很多空閒，總算是能讓你好好思考未來了。早就明白人生的路上，有很多事情都只能由自己來面對，那也該用自己想要的方式來進行吧！也常在每一個階段要求自己學習成長的你，早就知道在什麼時間點做什麼是最恰當的。

選D的你：

「創造交流」跟自己好好相處 》 真的快要無聊死了，喜歡與人互動的你，一開始還可以說服自己，整理家務、打掃環境。但時間一長了，還真的是沒辦法不跟人說說話，不是你不能跟自己相處，而是有人陪伴的感覺會比較安心，所以開始練就了一身科技好本領，打光的角度、收音的完整，這些有助於跟親朋好友視訊的道具，可都被你一次擁有，接下來才能透過線上的聊天解解悶囉！

文章來自《塔羅事典-孟小靖的塔羅博物館》

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