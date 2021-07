【塔羅測驗】投資新局勢的轉變！測你該如何做才能享受財富豐盛？

在我們要面對生活方式改變的同時,後疫情時代來臨,將對我們未來的投資有什麼樣的衝擊呢?投資新趨勢的轉變為我們帶來新局勢,到底我們該用什麼樣的步調來擁抱財富豐盛呢?快來玩孟小靖老師的塔羅測驗,請仔細的看看這張塔羅牌,選出在這張牌上最吸引你目光的物品吧!

選A的你:

「積極投資」擁抱財富豐盛 》 現在的你,可以發揮所謂的YOLO(You only live once 活在當下)精神,想要做什麼就去執行吧!無論是生活或是投資,只要有著正向充滿行動力的想法,對你而言,都會為你帶來相對應的報酬喔!看準就買、下好離手,只要你自己已經做足功課,同時直覺也告訴你沒問題了。那也就沒什麼好猶豫不決,是時候成就自己的一些財富,好好享受未來的豐盛了!

選B的你:

「長期投資」擁抱財富豐盛 》 可別再說你關於投資的這些看法只是IMHO(In my humble opinion 個人淺見),已經對於自己所投資標的物下了一番功夫研究的你,接下來就穩步前進即可。投資是一種儲蓄的概念,你早就深化到你的生活之中,眼光也比別人更為精準的你,總是能搶得先機,早他人一步先進場佈局,當然也就能獲利更多,但是這也是仰賴你長久以來的累積,讓能量匯聚!

選C的你:

「短期投資」擁抱財富豐盛 》 若是你已經觀察好一陣子了,覺得現在就是下手的好時機,那就出手吧!反正你也只是打算賺這一筆,沒有要再花太多力氣在這上面了。TBH(To be honest 老實說)現在你的投資方法不妨試試短線出擊,在這局勢變化之下,你總是能看到一些機會,不在這個時間點好好捉住,更待何時呢?眾多經驗也會帶來很多學習體會,未來也能整理出適合自己的投資之道。

選D的你:

「保守投資」擁抱財富豐盛 》 的確很多人在投資的時候,都會害怕自己的決定帶來一些虧損的風險。不過,若能調整好我們的心境,在許多投資者身上原本會發生的FOMO(Fear of missing out錯失恐懼),把這樣害怕的心情轉變為享受的過程JOMO(Joy of missing out 錯失安好),放慢自己的腳步去接受,找一些已經穩健的投資來操作,也就不至於讓自己的情緒上下起伏,慢慢放著慢慢看!

