【塔羅測驗】投資新局勢的轉變！測你該如何做才能享受財富豐盛？

在我們要面對生活方式改變的同時，後疫情時代來臨，將對我們未來的投資有什麼樣的衝擊呢？投資新趨勢的轉變為我們帶來新局勢，到底我們該用什麼樣的步調來擁抱財富豐盛呢？快來玩孟小靖老師的塔羅測驗，請仔細的看看這張塔羅牌，選出在這張牌上最吸引你目光的物品吧！

選A的你：

「積極投資」擁抱財富豐盛 》 現在的你，可以發揮所謂的YOLO（You only live once 活在當下）精神，想要做什麼就去執行吧！無論是生活或是投資，只要有著正向充滿行動力的想法，對你而言，都會為你帶來相對應的報酬喔！看準就買、下好離手，只要你自己已經做足功課，同時直覺也告訴你沒問題了。那也就沒什麼好猶豫不決，是時候成就自己的一些財富，好好享受未來的豐盛了！

選B的你：

「長期投資」擁抱財富豐盛 》 可別再說你關於投資的這些看法只是IMHO（In my humble opinion 個人淺見），已經對於自己所投資標的物下了一番功夫研究的你，接下來就穩步前進即可。投資是一種儲蓄的概念，你早就深化到你的生活之中，眼光也比別人更為精準的你，總是能搶得先機，早他人一步先進場佈局，當然也就能獲利更多，但是這也是仰賴你長久以來的累積，讓能量匯聚！

選C的你：

「短期投資」擁抱財富豐盛 》 若是你已經觀察好一陣子了，覺得現在就是下手的好時機，那就出手吧！反正你也只是打算賺這一筆，沒有要再花太多力氣在這上面了。TBH（To be honest 老實說）現在你的投資方法不妨試試短線出擊，在這局勢變化之下，你總是能看到一些機會，不在這個時間點好好捉住，更待何時呢？眾多經驗也會帶來很多學習體會，未來也能整理出適合自己的投資之道。

選D的你：

「保守投資」擁抱財富豐盛 》 的確很多人在投資的時候，都會害怕自己的決定帶來一些虧損的風險。不過，若能調整好我們的心境，在許多投資者身上原本會發生的FOMO（Fear of missing out錯失恐懼），把這樣害怕的心情轉變為享受的過程JOMO（Joy of missing out 錯失安好），放慢自己的腳步去接受，找一些已經穩健的投資來操作，也就不至於讓自己的情緒上下起伏，慢慢放著慢慢看！

文章來自《塔羅事典-孟小靖的塔羅博物館》

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