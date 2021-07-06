唐綺陽「火象星座」下半年運勢！牡羊小心被挖黑歷史，射手遇有身分地位的金桃花

星座專家唐綺陽公布2021年火象星座下半年運勢，提到牡羊必須時時提醒自己不要我行我素，獅子座要修正自己的不足，射手座則是要抓緊貴人給你的關心和資源。

牡羊座

唐綺陽表示，牡羊座8月後又要開始忙碌，小人還是有，但曾經愛面子的你，已經學會平常心，越來越可以接受雜音、找到平衡點，其中一項重點就是「不可以再我行我素了」，要如何跟他人配合？第一建立自己的安全感、組織自己的兵馬，第二亮麗的展示在世人面前，第三慎選合作對象，因此，下半年人際很重要，「一加一大於二是下半年重點」。

此外，不管是婚姻還是工作，下半年會發生合作關係的重新磨合，或是對手挖你的黑歷史來攻擊，所以8月到10月要注意別人帶來的紛紛擾擾，10月以後會是越來越好的過程，尤其11月後就越能鬆口氣，因此，11月前盡量忍耐、配合，「學會配合能保護你，只做自己有點危險」。

感情部分亮麗很重要，學會包裝自己、走出自我風格，例如，想像一個適合的角色扮演，魅力就會大爆發。唐綺陽建議，牡羊座下半年要學著跟人合作、放下部分自我，「只是這半年，不是一輩子」。

獅子座

唐綺陽表示，獅子座下半年夯度、能見度相當高，但也意味著要重新整理自我，再來就是整理財務，可以花時間規畫理財，身邊會有很多好朋友給意見，都值得參考。另外，搬遷、看房子、居家布置或家中的人事物狀況，都是逃不掉的議題。

除此之外，8月到10月會有老同學、老朋友找你敘舊，也會有學習、演講、上課的機會，這些舊雨新知能牽起更多機緣，讓你收穫良多。感情方面，會有容貌、外型焦慮，但這些焦慮能讓你進步，且一定會有桃花運，魅力會被看見，別人會主動接近，「多一些交談、互動與了解，感情成功機率就越高」。

唐綺陽提醒獅子座，下半年雖然人際關係讓你煩惱，但同時也應照自己的不足，把不足修到更好，就會變強者，把跟你作對的人視為老師，並摸索你的心，想想你對他人的意見、看法是如何。

射手座

唐綺陽表示，射手座下半年安全感消失，自己人跟你過不去、家人出現問題，會思考是否還值得這樣付出、要不要轉換領域發展，這些都是一股推動力，要記住5月到7月的不安全感、風暴，它會告訴你如何讓重新組織團隊、擺脫單打獨鬥的困境，此外，兄弟姊妹、同學都是貴人，把握他們給的關心和提供的資源。

射手座下半年事業運、能見度相當高，會扛起重要的責任、接觸更多的三教九流，因此不能我行我素，要思考如何維持和諧關係，溝通、表達就很重要，這會是下半年重要課題。

感情方面，桃花與事業息息相關，表現好長官會欣賞你，也會容易遇到有身分地位的金桃花，你也會很欣賞對方的品味、企圖心。唐綺陽說，射手座下半年份量越重，很多事情上變得謹慎，這是人紅是非多的過程，「關關難過關關過，不要忘記你有貴人及實力」。（編輯：楊穎軒）

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