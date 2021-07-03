2021年7/5~7/11十二星座塔羅運勢：天蠍強顏歡笑，獅子當心財務失衡

美好的假日總是稍縱即逝，要回到工作崗位上懶洋洋提不起勁，這個禮拜又將面對什麼挑戰呢？先來跟塔羅老師Miki偷瞇一下這星期的星座塔羅運勢，幫自己打打氣準備迎戰囉！

牡羊座：金幣騎士正－踏實的去完成自己的工作與理想，所得的收穫一定是成正比的。

貴人星座：獅子座

小人星座：天蠍座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期牡羊座的朋友們會踏實一點，無論是在理財或是各方面都要多花點時間去研究與評估，太衝動容易造成難以彌補的大洞！

工作：

牡羊座的朋友們這星期工作的時候要保守一點，也要謹慎細心一點，越是努力認真，收穫就越大。一分耕耘一分收獲，老天爺不會虧待你們的。

感情：

感情上可能會有點疏忽，那是因為重心放在麵包上了，想要給對方更好的所以正在努力。要多多與對方溝通，多為對方著想，才不會令對方誤會喔！

金牛座：寶劍七逆－要記得忠言逆耳，如果身邊有人好心規勸的話不要當耳邊風喔。

貴人星座：雙魚座

小人星座：射手座

性慾指數：●●○○○

整體：

金牛座的朋友們這星期可能會有人給予幫助或是建議，但是如果是比較投機的事情，可能就會沒辦法行動甚至不順遂。還是中規中矩的會比較好喔。

工作：

這星期金牛座的朋友們若是有想要抄捷徑的心，反而容易弄巧成拙，或是被抓包，而讓事情演變得一發不可收拾。建議金牛座的朋友們還是踏實點，就算不如預期也不要太心急喔！

感情：

平時金牛座的朋友們蠻踏實的，對待情人也很有規劃，但有可能會因為太過大男人而引起對方反感，還是要多聽聽對方的意見喔。

雙子座：力量正－多做少說，以堅定不拔的精神力去克服外在的困境將會事半功倍。

貴人星座：牡羊座

小人星座：巨蟹座

性慾指數：●●●●○

整體：

雙子座的朋友們這個星期在精神層面上，必須以堅毅的心態去面對事情，與其把話說得天花亂墜不如把事情好好踏實做好，以柔克剛的方式也會比固執的硬碰硬來得有用很多。

工作：

這星期雙子座的朋友們工作運穩定，只要能夠把握自己的原則，凡事低調一點就能夠很順利。切記說話行事不要太出鋒頭以免遭人眼紅喔

感情：

雙子座的朋友們這星期跟另一半的感情不錯，相處上很融洽，也互補得恰到好處。若是有小爭吵，也要記得以柔克剛好好溝通就沒事的。

巨蟹座：命運之輪正－命運的變化與安排是難以掌控的，一切順其自然好好把握機會即可。

貴人星座：天蠍座

小人星座：水瓶座

性慾指數：●●●○○

整體：

巨蟹座的朋友們這星期一切就順其自然吧，不管在感情或是工作人際上面，只要順著命運的安排走就好了。要留意的是，只要有機會就不要輕易放過，因為也許錯過了就會後悔唷！

工作：

也許這星期工作環境中會有許多變動令人著急，但先不要太緊張，順其自然不要太急太強求，有機會就好好把握，就算不是自己的機會也不要強求。

感情：

這週環境的改變容易影響到感情的部分，不管發生什麼事情只要不能解決的就順其自然吧！單身的人有機會來場意外的邂逅喔！

獅子座：金幣六逆－當心財務狀況失衡而心情有所不安，也要注意人事方面的變動。

貴人星座：天秤座

小人星座：雙魚座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期獅子座的朋友們得留意財務狀況囉。由於天性慷慨，容易造成財務狀況的失衡，這星期獅子座的朋友們在大方的掏出鈔票前請先秤秤自己的荷包吧！

工作：

工作環境也許會有人事上的變動，要重新適應與調整。財務上容易有多餘的支出必須多加留意，別讓收入與支出失衡。

感情：

在對方面前不要打腫臉充胖子，該示弱的時後千萬不要逞強。千萬不要只出一張嘴，開了一堆空頭支票小心無法兌現。

處女座：聖杯八逆－對於自己想要投入的人事物必須堅持到底，不是遇到困難就打退堂鼓。

貴人星座：魔羯座

小人星座：獅子座

性慾指數：●●○○○

整體：

處女座的朋友雖然對自己想要的事情很執著，但這星期卻容易因為外在環境影響，而對自己本來想投入的事情感到厭倦而想一走了之，可能會想要去嘗試或是獲得許多不一樣的東西。只是也容易因為沒有定性而兩頭空。

工作：

工作上要踏實且堅定一點，不要因為遇到困難或是想要去做別的事情而放棄眼前正在進行的事情，這樣容易賠了夫人又折兵喔！

感情：

這週對感情方面較為冷淡，也許是有想要做些別的事情，不想要被感情纏身。建議處女座的朋友要好好珍惜現在所擁有的，不要因為一心想要更好的就離開現在的幸福喔！

天秤座：星星逆－容易意識混亂的一個星期，或是意志比較消沉，沉溺在不切實際中。

貴人星座：射手座

小人星座：金牛座

性慾指數：●●○○○

整體：

天秤座的朋友這星期腦袋比較容易有意識混亂的現象，甚至容易沉溺在許多不切實際的幻想當中。做事情之前要好好的想清楚，不要貿然做決定。

工作：

工作上容易把一切太過理想化而設立遙不可及的目標，建議天秤座的朋友們在設立目標應該好好想想實際狀況才是。進度不一定要快，重要的是有進展，不要反效果。

感情：

這星期天秤座容易對對方感到無可奈何，人際上也容易對友情甚至愛情感到幻滅，很多問題有可能只是誤會，要好好釐清才行。

天蠍座：聖杯A逆－環境的變動導致表面上必須強顏歡笑，其實內心是不快樂的。

貴人星座：金牛座

小人星座：牡羊座

性慾指數：●●●○○

整體：

天蠍座的朋友們這週在情感層面較為薄弱，整體生活上也較為無趣。環境中也許會有不愉快的變動，導致天蠍座的朋友們容易感到不安與不開心。

工作：

要留意身邊是否有虛情假意的小人，表面上好像很和善可親，背地裡卻狠狠的捅你一刀。環境中的波動容易影響到工作情緒。

感情：

溝通不良很難勾起真正的情感流動，很難找到愉快的感覺也很難真正感動。容易感情破裂，要多留意。

射手座：寶劍三逆－過往的傷痛逐漸痊癒，與人溝通獲得改善，但還是需要點時間。

貴人星座：水瓶座

小人星座：魔羯座

性慾指數：●●○○○

整體：

射手座的朋友們雖然表面上活潑，但內心其實很脆弱，如果曾經受過什麼傷也不容易痊癒。這星期射手座的朋友們總算能夠漸漸把心打開，稍微釋懷點。

工作：

工作上如果有面臨到什麼溝通的問題這星期也漸漸能夠獲得改善，之前受了什麼委屈也能夠漸漸獲得大家的體諒喔！

感情：

射手座朋友們受了傷總是默默隱忍，這樣造成的後遺症往往容易讓雙方都難過。不過這星期回首起傷心過往也許就能發現傷口已經逐漸痊癒囉。

魔羯座：權杖女王正－工作方面充滿熱忱，辦事能力佳，領導能力也不錯的一週。

貴人星座：處女座

小人星座：雙子座

性慾指數：●●●●○

整體：

魔羯座的朋友們這星期很獨立也很有主見，做事情也充滿了滿滿的幹勁喔！人際關係也不錯，整體而言是個得心應手的一週。

工作：

魔羯座的朋友們這星期在工作上面可是充滿了幹勁，無論作什麼事情都還蠻順利的。辦事能力也容易受到大家的肯定

感情：

對另一半充滿熱情的一週，行動力也很強，相處融洽。如果還處於單戀階段，這星期有機會向心儀的對象出手喔！

水瓶座：權杖五正－環境容易出現小人或是繁事干擾，容易應付不暇，要多加留意。

貴人星座：雙子座

小人星座：處女座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期水瓶座的朋友們身邊容易出現小人或是有許多雜務令各位疲於應付。雖然水瓶座的朋友們應付這些事情應該綽綽有餘，但還是會很心煩喔。

工作：

工作上也許會出現難纏的競爭對手，或是同陣線的無理取鬧，令水瓶座的朋友們很頭痛。這時後天馬行空沒有辦法實行，請拿出真本事吧！

感情：

這星期水瓶座的朋友們對於感情也較為冷漠，無暇放太多重心在感情上。請與另一半好好溝通，否則很容易在混亂中埋下以後爭吵的根源喔！

雙魚座：正義正－只要能夠堅持自己的原則，是非分明且公正光明，就不會出什麼問題。

貴人星座：巨蟹座

小人星座：天秤座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期雙魚座的朋友們只要不做出違反自己原則的事情就不會有什麼大問題。基本上這星期情緒上也是蠻穩定的，頭腦也很清楚，能夠分辨是非對錯。

工作：

工作上腳踏實地，不要違反自己的原則就不會出亂子。一步一步按照程序來，不要挺而走險就不會有什麼大問題。就算遇到小麻煩，只要心平氣和也是可以很快解決的。

感情：

與另一半的相處多了些理性，少了點衝動與情緒化，但也比較嚴肅一點，會談論到多點原則性的問題，雖然合理但好像少了一點平時的浪漫喔。