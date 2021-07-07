唐綺陽「土象星座」下半年運勢！處女出現砲火猛烈的敵人，魔羯遇職場菁英桃花

轉眼間，一年的時間已經過了一半，「國師」唐綺陽在社群媒體上發布12星座的下半年運勢，其中土象星座魔羯、金牛身邊都會有貴人相助；處女座的人則是除了要注意敵人出現外，也要知道汰舊換新，讓自己成長。

魔羯座

唐綺陽提到，魔羯座在下半年會放大求知慾，所以可以嘗試冒險或是接觸一些新的事物且得獎運強，而這樣的轉變，將為人生帶來轉機，身旁也會出現貴人，且新、舊貴人會一起出現。這代表著，魔羯座的人將會重新被人看見，一切的努力不會白費。需要注意的是，過往形象很有可能會被提起，所以唐綺陽建議：「可能會有老新聞重炒、黑歷史曝光的狀況，越不想就越出現，所以有黑歷史的魔羯座要低調一點。」至於感情上，則是會有很特別的對象出現，例如年齡差距很大，或是八竿子打不著的人，這些對象很有可能是職場上的菁英。

金牛座

金牛座下半年的運勢則是人紅是非多。為了要更上一階，所以要做出改變、自我鞭策，而在此同時，將面臨外界雜音多，很多人批評指教的狀況，也因為如此，此時很適合拓展事業版圖，來當網紅很不錯。身旁也會有很多貴人相助，會受上級青睞，事業運很旺。

雖然事業運很強，但金牛座需要注意，一定要好好聆聽大家的意見，不能想怎麼樣就怎麼樣，要學習配合他人，建立好安全感。在下半年是金牛座收穫成果的時候，同時也需要反思、反省。

感情上則是會有在職場上以前接觸過的人，重新擦出火花。唐綺陽總結金牛座的下半年運勢：「以工作為主將會散發光芒，感情事業都能收穫，把握每一個細節做好。」

處女座

處女座在下半年則是會需要面對關於「敵人」的議題，唐綺陽表示，處女座的人會得到很多有趣的合作，但同時也會有敵人出現，且砲火猛烈，所以可以藉此思考值得合作的對象，整合自己的腳步。在走過紛擾後，建立自己的風格、舞台，汰舊換新、告別老舊，改變的鑰匙在手上，更新自己是最重要的課題。

感情方面，唐綺陽呼籲如果是不適合的感情要好好破除，如果拖下去就很有可能延續到2023年。7月正是處女座會有機會認識新朋友的時候，8月到9月則是會有正規的感情運，很有可能遇到迷人又可愛的對象。

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