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唐綺陽星座運勢／水瓶有年長型桃花，處女相信自己的理財直覺

唐綺陽本週星座運勢▲唐綺陽本週星座運勢。（圖／唐綺陽官方YouTube）
文 : NOWnews今日新聞

【唐綺陽星座運勢週報7/5-7/11】

重要星象：日冥對分，四星逆行，水星衝刺中，金火逐漸合相中

日冥對分，展開衝突與矛盾，反省需要改進之處，表達心聲爭取自身權益。四星逆行，充滿懷舊氛圍，過去錯誤逐漸爆發，做出改進、停止犯錯並做好自省。水星衝刺中，八卦、媒體、作家等方面消息多，感受到接連不斷的紛擾。金火逐漸合相中，演藝圈、時尚產業活躍，關注自己的外型裝扮，第二代、年輕人、孩子成話題焦點。

工作注意：獅子、天秤、魔羯、雙魚

獅子：工作量大，感到忙碌

天秤：與人約定變數多，要好好應變

魔羯：計畫不及變化，塞翁失馬焉知非福

雙魚：穩紮穩打實際點，能把事情處理好

唐綺陽星座運勢
▲唐綺陽提醒，第二代、年輕人、孩子將成話題焦點。（圖／大慕影藝提供）

桃花注意：金牛、雙子、射手、水瓶

金牛：展現童真可愛，讓人欣賞

雙子：能見度高，受到眾人喜愛

射手：同情與愛情，要懂得分清楚

水瓶：有年長型桃花，多留意生活周遭

財運注意：處女、天蠍

處女：理財直覺強，相信自己的判斷

天蠍：精進專業，身價有機會三級跳

健康注意：牡羊、巨蟹

牡羊：調整生活習慣，注意肥胖或三高問題

巨蟹：心理反應健康，要好好解決問題

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   本文由《  NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載

Tags : 唐綺陽星座運勢桃花水瓶理財直覺處女

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