生命靈數7/5~7/11分析　接受順勢而走，不同視角變化生命的轉機

緊繃已久的心緒，讓每個人開始產生疲憊、無力，面對遙遙無期的曙光，開始有些動搖、產生不確定，當前生活仍有許多變化、能量仍在轉動，過往的抗衡、對峙，逐漸在當前成了順流、臣服，並不是不願抵抗或自暴自棄的態度，而是以不同的視角看待問題，生命的轉機一直都在，只是在看事情的角度、位置，多了一絲變化，才開始有些轉變。

接受、順勢而走，是當前該做的生活態度，別讓自己與大環境抗衡，只會突顯自身無力，做好手邊可以完成的事情，將該有的專注落於眼前，那份擔憂便能少相對減緩許多。

生命靈數計算方式

將自己的西元出生年月日，加總到最後的個位數

如：1993.02.27=33，3+3=6

該範例的生命靈數為6

【事業工作】

生命靈數1 ／工作運勢 ☆☆★★★

工作上換個角度、方向，也可以找到全新的契機出路，把每個步伐紮穩紮好，面對當前的課題、挑戰，才不至於慌亂不已，雖然靈數1的朋友有足夠的力量力挽狂瀾，但有更多時候，將自己的節奏放慢下來，會發現在慌亂的工作狀況都可以迎刃而解，對於眼前需要的是思考與冷靜，並非只有向前拚命而已。

生命靈數4 ／工作運勢 ☆☆★★★

需要落實過往的計畫，或許當前的狀況與先前認知有些不同，但若一直猶豫不前，問題仍會存在，反倒不如適度的改變、調整、行動，在過程中逐漸修正、優化，才不至於讓當前職場上的工作影響到後續的發展，千萬別冒然、莽撞的隨意憑感覺行動，每個細節仍需要好好謹慎的思索。

生命靈數7 ／工作運勢 ☆★★★★

當前開始穩定、平穩了自己的情緒，即使面對職場上的動盪、變化，也不會因此產生太大的起伏、震盪，雖然靈數7很容易會受到情緒左右，但在職場上有自己想要全心投入的目標或項目時，便能將所有專注力都投注上去，反而需要給自己適度的休息，來平緩身體吃不消的緊繃狀態。

【感情關係】

生命靈數2 ／感情運勢 ☆☆★★★

留意身邊的人與職場上的夥伴，有機會產生出全新的火花，雖然靈數2不擅於主動去採取些甚麼，但只要身邊有人釋出善意，靈數2的朋友都會禮貌性的回覆，但也不會主動與人攀談或有陌生的關係連結產生，每個人都有自己的選，投入感情還是隔絕感情，對於靈數2的朋友來說，更重要的是找到自己真正想做的事情，而不是受大環境來境影響自身真正的選擇。

生命靈數5 ／感情運勢 ☆☆☆★★

越挫越勇的精神在當前的靈數5身上可以說一覽無遺，但與其不斷地在感情上當一名勇者，不如放慢自己的腳步，並且好好重新省思一下自己，無論過去有哪些感情上的成就，別忘了讓自己重新歸零，再好好的投入到一段新的關係中，如果連自己都沒辦法接受、喜歡的情況下，又怎麼期待在關係中對方會喜歡自己呢？

生命靈數8 ／感情運勢 ☆☆☆★★

除了有伴侶關係的靈數8，就連與自己獨處時，也還在調整最合適、舒服的狀態，即使面對生活有許多挑戰、考驗，靈數8的朋友，都有辦法化險為夷，最主要的原因是自己會希望把每個細節都能面面俱、到兼顧好，然而關係中的狀態是平衡，並非是極致的好，調整了這樣的概念、想法後，彼此的相處也會轉為融洽、穩定，甚至互動才會開始逐漸增加。

【金錢財運】

生命靈數3 ／金錢運勢 ☆☆☆★★

與其靠著自己的理想在發展財運，倒不如聽聽他人給予不同的意見、看法，對於金錢收益會有不同的幫助，雖然收到的做法、方式，不見得是靈數3的朋友熟悉、擅長，倘若沒有嘗試或全面的計畫來實踐，不如就先將手邊的事情穩穩處理好，別讓自己胡思亂想增添煩惱，太多的雜訊會干擾、影響靈數3的朋友，甚至會左右了自己原有的財務規劃。

生命靈數6 ／金錢運勢 ☆☆☆★★

學習如何分散風險，即使自己有相當的專業，面對當前的變化、衝突，會強烈建議靈數6的朋友，能夠保守、低調的處理財務上的狀況為首要考量，千萬別冒然跟信身邊的人採取投資或新的標的，最後彼此容易因為雙方認知不同，產生更大的摩擦與不悅，財務上的損失是小的影響，人產生的麻煩才是真正需要花較多力氣、時間處理的問題。

生命靈數9 ／金錢運勢 ☆☆☆★★

與其說任勞任怨或不斷等待，反而會建議靈數9的朋友先把自己的身體狀態掌握好，有健康的身體才有清晰的思緒，面對金錢上的推動與計畫才有更理想的發展，一直持續陷入在壓力的輪迴中，反而沒辦法真正解決問題，只會增添了自己壓力，沒有什麼事情是無法放下，也沒有什麼事情無法做改變，只要願意下定決心改變，跳脫過往的生活型態，金錢也會換個方式流動進來。

文：秉麟

FB：秉麟療癒催眠師

IG：19101Leo

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